Pełnia Księżyca w sierpniu. Wyjątkowa, bo kulminacja będzie w środku dnia

W tym roku noce spadających gwiazd mogą być trudne do zaobserwowania. Wszystkiemu winny jest Księżyc, który rozświetli nocne niebo na 3 dni przed największą aktywnością roju Perseidów. Zamiast narzekać, polecamy jednak cieszyć się pełnią Księżyca i innymi zjawiskami astronomicznymi - widok również może być spektakularny.

Kiedy wypada pełnia Księżyca w sierpniu?

W tym roku sierpniowa pełnia Księżyca wypada w sobotę 9 sierpnia. Moment jego kulminacji jednak nastąpi o godzinie 9:54. Z tego powodu obserwacje można zaplanować dzień wcześniej - w nocy w piątek 8 sierpnia powinien prezentować się równie okazale.

Pełnia Księżyca to moment, w którym nasz satelita znajduje się w pełnej opozycji do Słońca - właśnie dlatego jego tarcza jest w pełni oświetlona. To będzie jasna noc, co z pewnością pokrzyżuje plany osób, które chciały zobaczyć rój Perseidów. Niestety światło może skutecznie utrudnić obserwacje spadających gwiazd.

Jak nazywa się sierpniowy Księżyc?

Sierpniowa pełnia nosi nazwę Zbożowego Księżyca. Jest to całkiem zrozumiałe, kiedy weźmiemy pod uwagę, że sierpień jest okresem, w którym rozpoczynają się żniwa. Określenie to wywodzi się z tradycji rolniczych i kulturowych.

Innym określeniem, które z kolei nawiązuje do tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, jest Księżyc Jesiotrów. W tym okresie plemiona udawały się na połów tych ryb.

Co wydarzy się na sierpniowym nocnym niebie?

Sierpniowa pełnia to jednak nie wszystkie atrakcje, które czekają na miłośników nocnego nieba w tym miesiącu. Już niedługo będziemy świadkiem końca białych nocy. Prawdziwa ciemność skutecznie ułatwi obserwacje. W sierpniu przypada okres najlepszej widoczności Drogi Mlecznej. Trzeba będzie jednak zaczekać na nów Księżyca, który wypada 23 sierpnia, aby cieszyć się nią w pełni. Smuga naszej galaktyki będzie widoczna wysoko nad horyzontem szczególnie w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia.

Na nocnym niebie, szczególnie tuż przed świtem, doskonale widoczne będą Wenus i Jowisz. Te dwa jasne obiekty znajdą się wyjątkowo blisko siebie, tworząc efektowną parę na niebie. Dzięki lornetce będzie można dostrzec je wyraźnie, a przy sprzyjających warunkach - nawet gołym okiem.

Aby w pełni cieszyć się tym niezwykłym widokiem, warto wybrać się za miasto, z dala od świateł ulicznych. Zanieczyszczenie światłem potrafi skutecznie przyćmić blask ciał niebieskich, dlatego najlepsze warunki do obserwacji znajdziemy w ciemnych, otwartych przestrzeniach - np. na polach, łąkach czy leśnych polanach.

Nie zapomnij sprawdzić wcześniej pogody oraz zabrać ze sobą ciepłej bluzy, wygodnego koca i termosu z herbatą - obserwacja nieba będzie wtedy najprzyjemniejsza.

Źródło: polskiastrobloger.pl, geekweek.interia.pl

