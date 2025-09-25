Spis treści: Satelita odkrył 85 nowych jezior podlodowcowych. Dlaczego są aktywne? Nieznane oblicze Antarktydy. Głęboko pod lodem ukryte są setki jezior

Satelita odkrył 85 nowych jezior podlodowcowych. Dlaczego są aktywne?

Satelita naukowo-badawczy CryoSat-2 został uruchomiony w 2010 roku w ramach misji Earth Explorer, nadzorowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Początkowo planowano misję na 3 lata, ale trwa już ponad 15. Przez cały ten czas instrument krążący po orbicie okołoziemskiej na wysokości 718-732 km badał m.in. zmiany grubości lodu na Oceanie Arktycznym, Grenlandii i Antarktydzie, czyli w obu obszarach polarnych Ziemi.

Prowadząc te badania przez całą dekadę (2010-2020) satelita wyprodukował cenne dane, których analizą zajęli się naukowcy. Odkryli oni m.in. zmiany w wysokości pokrywy lodowej Antarktydy. Dlaczego podnosi się ona i opada w konkretnych miejscach? Jak tłumaczy Europejska Agencja Kosmiczna, jest to efekt "napełniania się i opróżniania jezior u podstawy pokrywy lodowej. [Naukowcy] mogli następnie wykryć i zmapować jeziora podlodowcowe oraz monitorować ich cykle napełniania się i opróżniania w czasie".

Jak to możliwe, że jeziora tworzą się w tak zimnym klimacie, w otoczeniu lodowców? ESA tłumaczy, że powstają one z wody roztopowej pod lodowcem w wyniku oddziaływania ciepła geotermalnego oraz ciepła powstałego wskutek tarcia, gdy lód ślizga się po skalnym podłożu. CryoSat-2 namierzył w sumie 85 takich nowych obszarów. A ile jest ich w sumie?

Nieznane oblicze Antarktydy. Głęboko pod lodem ukryte są setki jezior

Odkrycie nowych jezior subglacjalnych zostało opisane przez naukowców w artykule na łamach prestiżowego "Nature Communications". Badacze wyjaśniają w nim, że do tej pory odkrytych zostało 231 aktywnych jezior pod powierzchnią Antarktydy. Wcześniej znanych było 146, a w latach 2010-2020 satelita wskazał 85 nowych na podstawie zmieniającej się wysokości powierzchni. Jak dotąd zaobserwowano 36 takich cyklów wypełniania się i opróżniania jezior na całym świecie. Badacze podkreślają, że nie wszystkie mechanizmy kierujące nimi są jeszcze znane.

Mapa jezior podlodowcowych na Antarktydzie. 85 nowo odkrytych zaznaczono czerwonymi trójkątami Wilson, S.F., Hogg, A.E., Rigby, R. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

"Nasze obserwacje zwiększają liczbę znanych aktywnych jezior podlodowcowych na Antarktydzie o 58%, z których sześć zlokalizowanych jest w odległości do 8 km od strefy uziemienia. Obserwujemy pięć sieci jezior podlodowcowych z zachodzącymi równolegle odpływem w górę i napełnianiem w dół oraz 25 skupisk jezior, co rozszerza naszą wiedzę o powiązanych ze sobą podlodowcowych szlakach hydrologicznych" - wyjaśniają autorzy badania.

W sumie znanych jest naukowcom 766 jezior podlodowcowych na Antarktydzie, jednak większość z nich nie jest aktywna. Niewykluczone, że takich nieaktywnych jezior, które w żaden sposób nie wykazują aktywności widocznej znad powierzchni Ziemi, jest dużo więcej.

Źródło: Wilson, S.F., Hogg, A.E., Rigby, R. et al. Detection of 85 new active subglacial lakes in Antarctica from a decade of CryoSat-2 data. Nat Commun 16, 8311 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-63773-9

