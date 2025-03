Dlaczego zbadanie tego jest istotne? Antarktyczna pokrywa lodowa, największa masa lodu na Ziemi, działa jak gąbka . Utrzymuje stabilny poziom mórz poprzez magazynowanie słodkiej wody w postaci lodu. Niestety przez wzrost temperatur dochodzi do jego topnienia i odrywania się ogromnych brył lodu od szelfu. Trzeba więc zrozumieć, jak wyglądają procesy ruchu pokrywy lodowej na Antarktydzie , bo będzie stawać się to coraz ważniejsze w miarę wzrostu globalnych temperatur.

Dzięki coraz bardziej zaawansowanym badaniom Antarktyda powoli odkrywa przed nami swoje sekrety, dostarczając cennych informacji na temat historii Ziemi oraz zmian klimatycznych, które kształtują naszą przyszłość. Nowe podejście do badań już teraz pozwoliło naukowcom odkryć to, co było wcześniej nieznane w kontekście ruchu antarktycznego lodu. "To może naprawdę poprowadzić nas do nowego zrozumienia procesów Ziemi i planet w naturalnym środowisku", dodali autorzy badań opublikowanych w "Science".