Smartfon wykrywa trzęsienia ziemi. Sprawdź, jak działa ten system

Twój telefon jest w stanie ostrzec cię przed trzęsieniem ziemi nawet minutę przed jego wystąpieniem - wystarczy włączyć pewną opcję. Funkcja została wdrożona w 98 krajach, co zwiększyło łączny dostęp do systemów ostrzegawczych dziesięciokrotnie, do 2,5 miliarda ludzi w ciągu 3 lat. W latach 2021-2024 system wykrył ponad 11 000 prawdziwych trzęsień ziemi, dając użytkownikom smartfonów nawet ponad minutę na reakcję przed wstrząsami, a miesięcznie wysyła około 18 milionów alertów!