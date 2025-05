Trzęsienia ziemi w Polsce. Gdzie sejsmografy pulsują najbardziej?

W Polsce znów zatrzęsła się ziemia. Mimo że nasz kraj nie leży na aktywnych granicach płyt tektonicznych i na tym terenie występuje raczej niska aktywność sejsmiczna, to co pewien czas odnotowuje się wstrząsy. Do ostatniego takiego zjawiska doszło w poniedziałek rano w okolicach Lubina na Dolnym Śląsku. Gdzie znajdowało się epicentrum, co było przyczyną, jaka była magnituda i czy możemy się spodziewać kolejnego trzęsienia ziemi w Polsce?