W Polsce też trzęsie się ziemia. Winne nie tylko górnictwo

Jak to bywa z rewolucyjnymi teoriami, nie przez wszystkich została ciepło przyjęta, a niektórzy geolodzy za wszelką cenę próbowali ją ośmieszyć. Zarzucano jej m.in. to, że nie wskazuje mechanizmów, które za tą wędrówką miałyby stać. Dopiero w połowie XX wieku odkryto zjawisko spreadingu , czyli rozrostu dna oceanicznego z powodowanego krzepnięciem magmy wypełniającej dolinę ryftową. Wówczas ponownie światło dzienne ujrzała teoria Wegenera, a dalsze odkrycia przyczyniły się do rozwinięcia uznawanej obecnie tektoniki płyt.

Na powierzchni Ziemi znajdują się płyty tektoniczne, które cały czas przemieszczają się z różną prędkością. W niektórych miejscach procesy wewnętrzne doprowadzają do rozrywania się litosfery i utworzenia tzw. ryftu , czyli podłużnego pęknięcia w skorupie ziemskiej . Magma wydostaje się na powierzchnię, tworząc nowe skały. Taka strefa ryftu biegnie przez środek Oceanu Atlantyckiego, przez co Europa i Afryka oddalają się od Ameryk. Zazwyczaj znajdują się pod wodą, ale miejscami (np. w Afryce czy na Islandii) możemy obserwować je na powierzchni.

Istnieją także tzw. strefy subdukcji, czyli obszary gdzie cięższa płyta oceaniczna wchodzi pod lżejszą - kontynentalną. Występują one m.in. na obrzeżach Oceanu Spokojnego, gdzie tworzą tzw. Pacyficzny Pierścień Ognia, który rozciąga się od Oceanii, wzdłuż wschodniego wybrzeża Azji, Aleutów na północy i zachodniego wybrzeża obu Ameryk. Jego długość wynosi około 40 tys. km, czyli tyle, co... równik. Jest tu ponad 450 wulkanów i ma miejsce ponad 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi.

Polska jest bardzo stabilnym obszarem, jeśli chodzi o naturalne trzęsienia ziemi. Jesteśmy wystarczająco oddaleni od granicy płyty eurazjatyckiej i płyty afrykańskiej (w pobliżu granicy położone są Włochy, dlatego jest to region sejsmiczny). Co więcej, duża część kraju położona jest na starych, twardych skałach platformy prekambryjskiej.

- W Polsce do naturalnych trzęsień ziemi dochodzi bardzo rzadko. Jednocześnie ich siła jest niewielka, dlatego też nasz kraj zaliczany jest do obszarów asejsmicznych - tłumaczy dla GeekWeeka dr Wiktor Piech z Katedry Geografii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Dlaczego mimo to grunt pod nogami potrafi zadrżeć? Są dwa powody. Po pierwsze antropogeniczne, czyli wywołane działalnością człowieka trzęsienia ziemi mogą trafić się na obszarach górniczych, np. w przypadku zawalenia stropu kopalni. Poza tym wydrążenie sieci korytarzy pod ziemią nie pozostaje bez wpływu grunt, który wciąż pracuje i może się obniżać. Przez to na powierzchni pojawiają się pęknięcia budynków. Po drugie, w niektórych obszarach Polski mogą wystąpić stosunkowo słabe naturalne wstrząsy.

- Znacznie częściej występują trzęsienia ziemi, które są spowodowane działalnością człowieka, m.in. przez górnictwo. Jeżeli chodzi o miejsca naturalnych trzęsień ziemi, to trzeba wymienić przede wszystkim Karpaty i Sudety. Dalej są Góry Kaczawskie, Nizina Śląska, Kotlina Oświęcimska, Wyżyna Śląska i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Aczkolwiek najwięcej wstrząsów pojawia się w rejonie Podhala, może być ich nawet kilka w ciągu roku, lecz z reguły nie są one odczuwalne przez człowieka - dodaje łódzki geograf.

Dlaczego w tak, wydawać by się mogło stabilnym geologicznie kraju, dochodzi do naturalnych trzęsień ziemi?

- Trzeba pamiętać, że w Polsce, zwłaszcza w jej południowej części, istnieje wiele uskoków tektonicznych, które są w pewnym stopniu wciąż aktywne. Wskutek ruchów poszczególnych jednostek geologicznych dochodzi do naprężeń i tarć, co w konsekwencji może skutkować uwolnieniem energii i trzęsieniami ziemi. Jednocześnie w obszarze południowej Polski mogą pojawić się wstrząsy, które mają związek z ruchami górotwórczymi. Wzdłuż granicy platformy wschodnioeuropejskiej dochodzi również do kompensacji ruchów tektonicznych, które są z kolei powiązane z aktywnością mikropłyty tektonicznej Alcapy (część bloku wewnątrzkarpackiego). Trzeba pamiętać, że jest to obszar późnoalpejskiej kolizji kontynentalnej, do której doszło w wyniku zderzenia się wspomnianego bloku wewnątrzkarpackiego z płytą europejską - tłumaczy dr Piech.