Polskie wojsko bez tajemnic? Zobacz, ile naprawdę o nim wiesz [QUIZ]
Polskie wojsko to nie tylko mundury, broń i poligony. Nie tylko historia ale też współczesna siła oparta na nowoczesnym sprzęcie i wyszkoleniu. Ten zestaw pytań pozwoli ci sprawdzić jak dobrze znasz polską armię.
W GeekWeeku regularnie, oprócz newsów i ciekawostek naukowych, historycznych, technologicznych, architektonicznych, piszemy o sprzęcie wojskowym, nowościach w polskiej armii i o aktualnie prowadzonych konfliktach. Jeśli regularnie czytacie nasze militarne artykuły, zdobycie 10/10 to niemal pewniak. Spróbuj rozwiązać quiz i przekonaj się, ile wiesz o Wojsku Polskim.