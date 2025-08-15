Polskie wojsko bez tajemnic? Zobacz, ile naprawdę o nim wiesz [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Polskie wojsko to nie tylko mundury, broń i poligony. Nie tylko historia ale też współczesna siła oparta na nowoczesnym sprzęcie i wyszkoleniu. Ten zestaw pytań pozwoli ci sprawdzić jak dobrze znasz polską armię.

Zdjęcie ilustracyjne, polscy żołnierze podczas kursu załóg czołgów K2 Black Panther
Zdjęcie ilustracyjne, polscy żołnierze podczas kursu załóg czołgów K2 Black PantherStanislaw Bielski/REPORTERReporter

W GeekWeeku regularnie, oprócz newsów i ciekawostek naukowych, historycznych, technologicznych, architektonicznych, piszemy o sprzęcie wojskowym, nowościach w polskiej armii i o aktualnie prowadzonych konfliktach. Jeśli regularnie czytacie nasze militarne artykuły, zdobycie 10/10 to niemal pewniak. Spróbuj rozwiązać quiz i przekonaj się, ile wiesz o Wojsku Polskim.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskichPolsat NewsPolsat News

Najnowsze