USA testuje nowy system weryfikacji wieku na YouTube, który będzie oparty na sztucznej inteligencji z możliwością odróżniania nieletnich od osób dorosłych na podstawie rodzaju oglądanych przez nie filmów.

Początkowo testy odbędą się na niewielkiej grupie odbiorców platformy w USA, jednak prawdopodobnie stanie się to powszechna technika weryfikacji wieku, jeśli będzie dobrze działała. System aktywuje się tylko wtedy, gdy widzowie będą zalogowani na swoje konta, a ocena wieku odbędzie się niezależnie od daty urodzenia podanej podczas rejestracji.

Co, jeśli YouTube pomyśli, że nie mam 18 lat?

Kiedy system oznaczy zalogowanego użytkownika jako osobę poniżej 18. roku życia, YouTube zastosuje standardowe kontrole i ograniczenia, które już teraz są używane w celu uniemożliwienia niepełnoletnim oglądania treści uznawanych za nieodpowiednie dla tego wieku.

Zabezpieczenia obejmują m.in. przypominanie o robieniu przerwy od ekranu czy ograniczenia dotyczące rekomendacji filmów. YouTube, należący do Google od prawie 20 lat, nie wyświetla również reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji, jeśli widz ma mniej niż 18 lat.

Jak działa innowacyjny system?

- Model szacowania wieku wykorzystuje różnorodne sygnały, takie jak aktywność w serwisie YouTube i długość konta. Jeśli stwierdzimy, że masz mniej niż 18 lat, powiadomimy cię o tym. Jak zawsze, będziesz mieć możliwość weryfikacji swojego wieku (za pomocą dokumentu tożsamości, selfie lub karty kredytowej), jeśli uważasz, że nasz model szacowania wieku jest nieprawidłowy - pisze YouTube.

Użytkownicy nadal będą mogli oglądać filmy na YouTube bez logowania się na konto, ale oglądanie w ten sposób uruchomi automatyczną blokadę niektórych treści bez potwierdzenia wieku.

- Stosujemy to podejście na innych rynkach od jakiegoś czasu i sprawdza się tam dobrze. Obecnie wprowadzamy je w Stanach Zjednoczonych, a w miarę postępów wdrożymy je w pozostałych krajach. Będziemy uważnie monitorować doświadczenia użytkowników i współpracować z twórcami, aby zapewnić, że cały ekosystem skorzysta z tej aktualizacji - napisał James Beser, dyrektor ds. zarządzania produktami w serwisie wideo, we wpisie na blogu o systemie weryfikacji wieku.

