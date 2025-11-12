Cyfrowa mapa dróg Rzymu odsłania 100 tysięcy kilometrów nowych szlaków

Najnowsze badania opublikowane w Scientific Data pokazały coś, co można nazwać rewolucją w archeologii cyfrowej. Zespół badaczy pod kierunkiem dr. Toma Brughmansa, dr. Pau de Soto i dr. Adama Pažouta zaprezentował zestaw danych i mapę o nazwie Itiner-e, obejmującą drogi w całym Cesarstwie Rzymskim około roku 150 n.e. Dzięki niej znana długość antycznego systemu komunikacyjnego wzrosła aż o ponad 100 tysięcy kilometrów.

Najdokładniejsza mapa Imperium Rzymskiego w historii

Nowe opracowanie przedstawia 299 171 kilometrów dróg. We wcześniejszym opracowaniu było ich "zaledwie" 188 555 kilometrów. Obejmuje niemal cztery miliony kilometrów kwadratowych terytorium - od Brytanii po Egipt i Syrię.

W szczytowym okresie Cesarstwo liczyło ponad 55 milionów mieszkańców, a jego drogi stanowiły krwioobieg handlu, administracji i armii. Dotychczasowe próby cyfrowego odwzorowania sieci dróg rzymskich miały niską rozdzielczość i ograniczony zasięg, przez co wiele tras pozostawało nieznanych.

Itiner-e powstało dzięki połączeniu źródeł archeologicznych, historycznych, map topograficznych oraz zdjęć satelitarnych. Autorzy zwracają uwagę, że największy przyrost danych dotyczy Półwyspu Iberyjskiego, Grecji i Afryki Północnej, gdzie wcześniejsze modele były zbyt uproszczone. Zamiast prostych linii przez góry, nowe dane pozwalają drogom "wić się" zgodnie z ukształtowaniem terenu, jak rzeczywiście było to dwa tysiące lat temu.

Główne, drugorzędne i hipotetyczne trasy

Nowy zbiór obejmuje 14 769 odcinków dróg, z czego 103 478 kilometrów (34,6 proc.) sklasyfikowano jako główne, a 195 693 kilometry (65,4 proc.) jako drugorzędne. Jednocześnie badacze przyznają, że tylko 2,7 proc. z nich ma lokalizację znaną z całkowitą pewnością, niemal 90 proc. to drogi o mniej precyzyjnie ustalonym przebiegu, a 7,4 proc. pozostaje jedynie hipotezami opartymi na analizach topograficznych.

Autorzy podkreślają, że Itiner-e to najbardziej szczegółowa i ogólnodostępna cyfrowa mapa dróg rzymskich. Ale jednocześnie narzędzie wskazuje luki w dotychczasowej wiedzy. W badaniach historycznych, archeologicznych i geograficznych zestaw danych może posłużyć do analiz wpływu rzymskich dróg na łączność, administrację, migracje czy rozprzestrzenianie się chorób w obrębie Imperium.

Źródło: Nature Publishing Group

Publikacja: Tom Brughmans, Itiner-e: A high-resolution dataset of roads of the Roman Empire, Scientific Data (2025). DOI: 10.1038/s41597-025-06140-z. itiner-e.org/

