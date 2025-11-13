W skrócie PLL LOT uruchamia nowe bezpośrednie połączenie z Warszawy do San Francisco od 6 maja 2026 roku.

Na trasie pasażerowie będą mieli do dyspozycji cztery loty tygodniowo, obsługiwane Dreamlinerem.

San Francisco oferuje wiele atrakcji turystycznych i biznesowych, w tym słynny most Golden Gate, Fisherman’s Wharf oraz dostęp do Doliny Krzemowej.

LOT poleci do San Francisco

Polskie Linie Lotnicze LOT wzmacniają swoją pozycję w Ameryce Północnej. Właśnie zapowiedziały otwarcie kolejnego bezpośredniego połączenia do Stanów Zjednoczonych. San Francisco to kierunek atrakcyjny zarówno dla biznesu, jak i turystów.

Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do San Francisco wystartuje 6 maja 2026 roku. Pasażerowie będą mogli korzystać z połączeń na tej trasie cztery razy w tygodniu.

Rejs LO35 z Warszawy będzie startować o 11:15 w czwartki i niedziele, a LO37 o 17:40 w środy i soboty.

Z San Francisco do Warszawy pasażerowie będą podróżować w tych samych dniach, jednak odpowiednio rejsem LO36 o godz. 15:50 i LO38 o godz. 22:15.

W powietrzu, na pokładzie LOT-owskiego Boeinga 787 Dreamliner pasażerowie spędzą około 11,5 godziny.

Połączenia transatlantyckie mają strategiczne znaczenie dla działalności Polskich Linii Lotniczych LOT. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, na wszystkich rejsach między Polską a Stanami Zjednoczonymi podróżowało 800 tysięcy pasażerów. Nowa trasa połączy serce Europy ze światowym centrum technologii i innowacji i otworzy nowe możliwości dla turystów.

- zarówno biznesowych, jak i turystycznych.

Co zobaczyć w San Francisco?

San Francisco to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i fascynujących miast świata - symbol otwartości, innowacyjności i kalifornijskiego stylu życia. Położone malowniczo nad Zatoką San Francisco, z majestatycznym mostem Golden Gate w tle, zachwyca różnorodnością krajobrazu, kultury i ludzi.

Oprócz mostu, obowiązkowym punktem zwiedzania na mapie San Francisco jest także Fisherman's Wharf, czyli dzielnica portowa. Pocztówkowy krajobraz tworzy jej kolorowa zabudowa, kryjąca w sobie rozsławione restauracje, proponujące niebanalne smaki, najczęściej pod postacią świeżych owoców morza. Skorzystać można również z lokalnych specjałów, dostępnych w niewielkich sklepikach. Podobno właśnie tutaj kupnem kusi najlepsza czekolada na świecie! Warto przejść się również na przystań nr 39, która jest swoistym domem dla wielu lwów morskich.

W bezpośrednim sąsiedztwie San Francisco znajduje się Dolina Krzemowa - jedno z najważniejszych centrów innowacji i przedsiębiorczości na świecie. To właśnie tutaj narodziły się technologie, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy i podróżujemy. Dolina Krzemowa to symbol nieustannego rozwoju, odwagi w realizowaniu wizji oraz otwartości na nowe idee. W jej granicach swoje siedziby mają najwięksi światowi liderzy branży technologicznej, a także tysiące start-upów, które każdego dnia kształtują przyszłość globalnej gospodarki.

Wizytówką San Francisco są też słynne Cable Cars, potocznie nazywane "żółtymi tramwajami". To jeden z ostatnich na świecie systemów ręcznie sterowanej kolejki linowej. Przejażdżka tym wyjątkowym środkiem transportu to nie tylko podróż w czasie, ale także doskonała okazja, by podziwiać malownicze widoki na zatokę, kolorowe wiktoriańskie kamieniczki i tętniące życiem ulice miasta.

Trasa wiedzie przez historyczne dzielnice - od chińskiej po biznesową - ukazując różnorodność i niepowtarzalny charakter San Francisco. Warto wysiąść na przystanku przy Lombard Street, uznawanej za jedną z najbardziej krętych ulic świata.

