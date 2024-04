Spis treści: 01 LOT do USA

LOT do USA

Polskie Linie Lotnicze LOT jeszcze w tym miesiącu uruchomią tymczasowo zawieszone połączenie z Polski do USA - tym razem na wschodnie wybrzeże kraju. Do regularnej siatki połączeń powraca bezpośredni lot z Warszawy do Los Angeles, który w ostatnich miesiącach był niedostępny.

Rodzimy przewoźnik planował wznowienie lotów z Warszawy do Los Angeles jeszcze w lutym. Jak podaje jednak portal pasazer.pl, z przyczyn operacyjnych i handlowych uruchomienie połączenia było w tamtym terminie niemożliwe. Teraz jednak trasa powraca, dzięki czemu można będzie dostać się z Polski bezpośrednio na zachodnie wybrzeże USA. Na przykład, aby zobaczyć to:

Zdjęcie Panorama Los Angeles. / Chris Putnam / Zuma Press / Forum / Agencja FORUM

Loty do Los Angeles. Ile kosztują?

Sprawdźmy, ile trzeba zapłacić za bilety z Polski do Los Angeles. W tym celu odwiedziłem stronę polskiego przewoźnika LOT i wybrałem jeden z majowych tygodni. Na pewno będzie ciepło, a do wylotu jest jeszcze trochę czasu.

Lot z warszawskiego Okęcia do Los Angeles w poniedziałek 13 maja to koszt od 1650 zł (najtańsza taryfa). Trasa zajmie nam 12 godzin i 25 minut:

A co z powrotem? Wybrałem wtorek 21 maja - jest znacznie tańszy, niż powrót poniedziałkowy. Za ten lot zapłacimy przynajmniej 1816 złotych, a podróż potrwa nieco krócej, bo 11 godzin i 35 minut:

Łączny koszt podróży w podstawowej taryfie (przedmiot osobisty + bagaż podręczny do 8kg) to koszt 3467 złotych.

Loty z Warszawy do Los Angeles (LAX) będą odbywać się codziennie. Zależnie od dnia tygodnia, samolot z Polski wystartuje o 11:10 (poniedziałki, środy, piątki, soboty) lub 16:45 (wtorki, czwartki, niedziele). Powrót z Los Angeles do Warszawy będzie rozpoczynał się o 16:35 (poniedziałki, środy, piątki, soboty) i 22:05 (wtorki, czwartki, niedziele).

Loty z Polski do USA. Gdzie jeszcze?

Jeżeli interesują was loty do USA, to w ofercie polskiego przewoźnika możemy znaleźć kilka kierunków. Podróż z Polski rozpoczniemy w Warszawie, Krakowie lub Rzeszowie. A dokąd lata LOT? Oto miasta w USA, do których polecimy bezpośrednio z Polski:

Nowy Jork

Chicago

Miami

Los Angeles

W ofercie jest też trasa do innego kraju w Ameryce Północnej. Chodzi o Kanadę, a konkretnie o Toronto.