Najbardziej spektakularne lotniska. Widoki przy lądowaniu zapierają dech

Które lotniska na świecie oferują najbardziej spektakularne widoki z okiem samolotów? Te miejsca z pewnością warto odwiedzić.

Lądowanie i start samolotu zapewnią pasażerom niesamowite wrażenia.

Lotnisko Santos Dumont w Rio de Janeiro (Brazylia)

Zdjęcie Lotnisko Santos Dumont w Rio de Janeiro. / ASSY / Pixabay.com

Rio de Janeiro ma trzy lotniska samolotowe. Połączenia międzynarodowe obsługiwane są przez port Galeão. Jednak warto zwrócić własne oczy na Santos Dumont, który jest najmniejszym lotniskiem w drugim co do wielkości mieście Brazylii. Obsługuje ono loty krajowe i znajduje się w centrum Rio de Janeiro oraz zatoce Guanabara. Piękne widoki w trakcie lądowania są tutaj gwarantowane. Podziwiać można m.in. okoliczne góry pokryte zielenią. Najlepiej usiąść po prawej stronie.

Port lotniczy SFO w San Francisco (USA)

Zdjęcie Lotnisko SFO w San Francisco pozwala oglądać Golden Gate. / Taryn Elliott / Pexels.com

Kolejny port lotniczy, który zagwarantuje niesamowite widoki, to lotnisko SFO w San Francisco. Świetne wrażenia oferowane są tutaj podczas startów samolotów. Znajdując się w odpowiednim miejscu można m.in. podziwiać sławny most Golden Bridge czy ocean oraz zatokę z drugiej strony. Najlepiej skorzystać z miejsc po lewej stronie.

Lotnisko Heathrow w Londynie (Wielka Brytania)

Zdjęcie Lotnisko Heathrow w Londynie zapewni widoki na Tamizę. / liushuquan / Pixabay.com

Port lotniczy Heathrow w Londynie również oferuje niesamowite widoki. Podczas lądowania samolotów można m.in. podziwiać Tamizę wraz ze znajdującymi się na niej mostami. Przy okazji uda się zobaczyć Pałac Buckingham oraz otaczające go parki królewskie. Natomiast przed lądowaniem przed oczami pojawia się stadion Wembley. Lecąc do Londynu najlepiej usiąść w samolocie po lewej stronie.

Port lotniczy w Nicei (Francja)

Zdjęcie Port lotniczny w Nicei w trakcie lądowania pozwala podziwiać Lazurowe Wybrzeże. / nice.aeroport.fr / materiały prasowe

Lotnisko w Nicei, podobnie jak Santos Dumont w Rio de Janeiro, jest zbudowane na wodzie. Pas startowy znajduje się na zrekultywowanym terenie. Lądując samolotem w tym miejscu również można zapewnić sobie niesamowite widoki. W tym na Lazurowe Wybrzeże (po lewej stronie) czy morze (po prawej). Podczas startu warto zająć miejsce po lewej stronie samolotu. W ten sposób będzie można m.in. podziwiać Monako.

Lotnisko w Sao Paulo (Brazylia)

Zdjęcie Lotnisko w São Paulo gwarantuje widoki na ogromne miasto. / joelfotos / Pixabay.com

São Paulo to największe miasto na świecie, którego mieszkańcy mówią po portugalsku. To wielka metropolia z ponad 12 mln ludzi, której ogrom można podziwiać z samolotu w trakcie lądowania na brazylijskim lotnisku. Świetne efekty są tutaj widoczne przede wszystkim nocą, choć i za dnia również miasto robi niesamowite wrażenie. W tym przypadku można usiąść po dowolnej stronie, bo świetne widoki gwarantowane są z obu części samolotów.

Port lotniczy w Santiago (Chile)

Zdjęcie Przed wylądowaniem w Santiago można podziwiać góry Andy. / Pixabay.com

Santiago będące stolicą Chile również ma lotnisko, której przed wylądowaniem zapewni z pokładu samolotu niesamowite widoki. Można nie tylko podziwiać z powietrza miasto, ale również rozległe pasma górskie And. To ogromny łańcuch wzniesień, który rozciąga się przez kilka państw Ameryki Południowej. Widok na części znajdujące się w Chile jest naprawdę zjawiskowy.

Lotnisko w Kapsztadzie (RPA)

Zdjęcie Lotnisko w Kapsztadzie oferuje świetne widoki. / jeanvdmeulen / Pixabay.com

Kapsztad na południu Afryki to miasto otoczone pięknymi widokami. Można je podziwiać w trakcie lotów samolotów zarówno przed wylądowaniem, jak i podczas startów. Podróżujący mogą oglądać panoramę miasta oraz pobliskie szczyty. Ponadto miejscowość jest otoczona dwoma oceanami - Atlantykiem oraz Indykiem. Spektakularne widoki są tutaj gwarantowane. Najlepiej usiąść po prawej stronie.

Międzynarodowy Port Lotniczy Marco Polo w Wenecji (Włochy)

Zdjęcie Międzynarodowy Port Lotniczy Marco Polo w Wenecji. / Fufu33 / Wikimedia

Wenecja to miejscowość we Włoszech, które ma port lotniczy położony zaledwie kilka kilometrów od miasta. Dzięki temu w trakcie podróży samolotem można podziwiać urokliwą panoramę tego miejsca. Tuż przed lądowaniem na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Marco Polo uda się zobaczyć wyspy Burano i Torcello. Najlepiej usiąść po prawej stronie.

Międzynarodowe Lotnisko Velana na Malediwach

Zdjęcie Malediwy z widoku z samolotu są naprawdę piękne. / Asad Photo Maldives / Pexels.com

Malediwy to częsty cel podróży wakacyjnych. Lecąc na wyspy można spodziewać spektakularnego podejścia samolotu na Międzynarodowym Lotnisku Velana niedaleko Malé na wyspie Hulhulé. W trakcie lądowania można podziwiać uroczy krajobraz Oceanu Indyjskiego. Samo lotnisko wygląda dziś inaczej niż w momencie budowania, co miało miejsce w latach 60. ubiegłego wieku. W tym przypadku wybór miejsca po prawej czy lewej stronie zagwarantuje świetne widoki.

Port lotniczy w Queenstown (Nowa Zelandia)

Zdjęcie Port lotniczy w Queenstown oferuje bardzo piękne widoki. / queenstownairport.co.nz / materiały prasowe

Queenstown jest miastem z portem lotniczym, do którego być może zawitacie w trakcie podróży do Nowej Zelandii. Miejsce to jest bardzo urokliwe i oferuje naprawdę niesamowite widoki, w tym na Alpy Południowe. Pod warunkiem, że dopiszą warunki pogodowe, bo z tym bywa tu różnie. Najlepiej zająć w samolocie miejsce po lewej stronie, choć i z prawej można będzie zobaczyć całkiem sporo.