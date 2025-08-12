Rosyjskie bombowce taktyczne Su-34 od początku wojny dają się we znaki ukraińskiej armii. Te maszyny każdego dnia zrzucają dziesiątki bomb na pozycje żołnierzy armii Kijowa. Okazuje się, że Kreml postanowił unowocześnić swoje samoloty, by jeszcze precyzyjniej atakowały ukraińskie cele. Koncern zbrojeniowy UAC ogłosił właśnie, że samoloty otrzymały najnowsze systemy radioelektroniczne oraz zwalczania celów morskich.

Oznacza to, że oprócz bombardowań, teraz będą mogły przeprowadzać również zwiady dalekiego zasięgu i móc neutralizować cele morskie, czyli najnowsze ukraińskie drony kamikadze czy kutry patrolowe. Ale to nie wszystko. Maszyny mogą teraz przenosić najnowsze pociski i bomby, które powstały w ostatnim roku działań wojennych.

Dostawa unowocześnionych bombowców Su-34 w Rosji

Eksperci tłumaczą, że nowe możliwości pozwolą zintensyfikować ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną miast. To bardzo zła wiadomość dla naszych wschodnich sąsiadów. Chociaż w ostatnich miesiącach Ukraińcom udało się w wielu spektakularnych atakach zniszczyć kilkanaście tego typu samolotów, to jednak Kreml ma ich jeszcze grube dziesiątki, a w trakcie produkcji jest kolejne kilkanaście maszyn.

Su-34 to rosyjski samolot bombowy i myśliwsko-bombowy, który wyróżnia się charakterystyczną konstrukcją i zaawansowanymi możliwościami bojowymi. Maszyna została opracowana na bazie myśliwca Su-27, jednak jej kadłub jest znacznie szerszy, a kabina załogi przypomina "dziobek" i jest opancerzona.

Bombowce taktyczne Su-34 mogą teraz atakować cele morskie

Nietypowym rozwiązaniem jest umieszczenie dwóch pilotów obok siebie, co poprawia komfort pracy podczas długich misji i ułatwia współpracę w kokpicie. Su-34 może operować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, a także na niskich wysokościach, unikając wykrycia przez radary przeciwnika.

Samolot ten jest wyposażony w nowoczesną awionikę, systemy walki elektronicznej oraz szeroki wachlarz uzbrojenia. Może przenosić zarówno bomby kierowane i niekierowane, jak i pociski powietrze-ziemia oraz powietrze-powietrze. Su-34 jest zdolny do atakowania celów naziemnych, morskich i powietrznych, co czyni go bardzo wszechstronną maszyną bojową. Zasięg operacyjny samolotu wynosi ponad 4 000 km, a dzięki możliwości tankowania w powietrzu, Su-34 może wykonywać dalekodystansowe misje bez konieczności lądowania.

Samolot ten był wykorzystywany bojowo m.in. w Syrii oraz podczas inwazji na Ukrainę, gdzie pełnił rolę głównego bombowca taktycznego rosyjskich sił powietrznych. Su-34, dzięki swoim możliwościom i nietypowym rozwiązaniom konstrukcyjnym, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zaawansowanych samolotów bojowych w arsenale Rosji.

