Atak rosyjskiego Su-34 na amerykańskiego drona MQ-9

MQ-9 Reaper jest jedną z najważniejszych maszyn w amerykańskiej armii. To UAV służący zarówno do zadań zwiadowczych, jak i ofensywnych. Jest niezwykle wielki jak na drona, z rozpiętością skrzydeł aż 20 metrów. Jego doczepiany radar Lynx 20 może prowadzić dokładny podgląd terenu, gdy Reaper lata na wysokości aż 15 kilometrów. Atakować wykryte cele może pociskami AGM-114 Hellfire czy sterowanymi laserowo bombami GBU-12.

Było to nawiązanie właśnie do zestrzelenia przez rosyjską armię amerykańskiego drona zwiadowczego MQ-9 Reaper nad wodami Morza Czarnego, który obserwował poczynania Rosjan na froncie w Ukrainie. Kim Yo Jong chciała ostrzec USA, że jeśli ich drony zbliżą się do granic jej kraju, to może nastąpić podobna odpowiedź północnokoreańskiego lotnictwa. Na ostatniej paradzie ku chwale Kim Dzong Una, pojawiły się makiety amerykańskiego drona.