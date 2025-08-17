Masz takie urządzenie w domu? Tracisz kilkaset złotych rocznie

Co jakiś czas pojawiają się w Internecie artykuły, które traktują o "pożeraczach" prądu. Ostatnie lata przyniosły bowiem ogromne podwyżki cen energii elektrycznej. Inflacja, przejście na zieloną energię czy wojna za naszą wschodnią granicą sprawiły, że prąd kosztuje coraz więcej. Trudno więc, w obliczu tych finansowych wyzwań, nie szukać sposobów na oszczędności. Jednym z nich jest pozbycie się z domu urządzeń, które zużywają najwięcej prądu.

Które urządzenie zużywa najwięcej prądu? Jak się okazuje, sporo pieniędzy tracą te osoby, które w swoich kuchniach mają stare lodówki. Słowo stare jest tutaj kluczowe i być może zaskoczeniem będzie, że "stare" to już te, które zostały zakupione 10-15 lat temu. Okazuje się bowiem, że kilkunastoletnie urządzenia pożerają nawet 600 kWh energii rocznie. Nic wam to nie mówi? Wystarczy uzmysłowić sobie, że koszt 1 kWh to ok. 1,15 zł. A to oznacza, że rocznie stara lodówka kosztuje domowy budżet nawet 690 zł. Czy to dużo? Tak, jeśli tę kwotę porównamy z tym, ile prądu pobierają nowe lodówki. A warto jednocześnie pamiętać, że lodówka odpowiada za niemal 30 proc. zużycia energii elektrycznej w domu.

Ile prądu zużywa nowa lodówka?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba znać klasę energetyczną urządzenia. Te, po reformie z 2021 roku, wyrażane są w kolejnych literach alfabetu od A do G. Klasa A jest najbardziej energooszczędna, a G najmniej. Ile prądu zużywa nowa lodówka? Dla przykładu załóżmy, że jest to standardowa lodówka dwukomorowa o pojemności 200 litrów z zamrażarką 100 litrów. Jeżeli wybierzemy lodówkę klasy energetycznej D, to zużyje ona około 200 kWh. Natomiast wybierając klasę A, czyli najbardziej oszczędną, to zużycie prądu rocznie wyniesie nawet 100 kWh.

Jak widać, najbardziej oszczędne współczesne lodówki są nawet sześć razy bardziej oszczędne niż stara lodówka. Wybierając klasę A, możemy zaoszczędzić rocznie nawet 500 zł. Jak łatwo obliczyć, 100 kWh rocznie, które pobiera lodówka, kosztuje właściciela domu przy obecnych cenach energii elektrycznej tylko ponad 100 zł rocznie.

Jak widać, warto wymienić starą lodówkę na nową, a inwestycja szybko powinna się zwrócić. Oczywiście kupno lodówki klasy energetycznej A oznacza głębsze sięgnięcie do lodówki. Niemniej jednak już lodówka klasy C obniża roczny pobór energii do 170 kWh. To już naprawdę dużo, a koszt takiej lodówki waha się w okolicach 2000 zł.

