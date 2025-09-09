Samolot Gdańsk-Bratysława musiał awaryjnie lądować w Wiedniu

Pasażerowie na pokładzie samolotu linii Ryanair, którzy lecieli z Gdańska do Bratysławy, ostatecznie trafili do Wiednia. Powód? Pilot został zmuszony do zmiany trasy i awaryjnego lądowania na lotnisku w Austrii, ponieważ odnotowano zakłócenia sygnału GPS.

Takie zaburzenia stanowiły poważny problem, uniemożliwiając dalszy bezpieczny transport podróżnych i bezproblemowe lądowanie w stolicy Słowacji. Stąd decyzja o zmianie trasy. Europejskie państwa wskazują, że odpowiedzialna za takie zakłócenia ma być Rosja.

Samolot z Polski musiał zmienić trasę przez problemy z GPS

Słowackie media podają, że piloci lotu Gdańsk-Bratysława, który odbywał się 23 sierpnia, napotkali trudności techniczne podczas zbliżania się do celu podróży. Załoga po awaryjnym lądowaniu miała poinformować pasażerów o zakłóceniach GPS i awarii naziemnego systemu nawigacyjnego na lotnisku w Bratysławie. Przez wzgląd na zakłócenia i konieczność przekierowania maszyny do Wiednia, podróż się wydłużyła, jednak jakiś czas później podjęto decyzję o dalszym locie. Samolot wyruszył z lotniska w Austrii i dotarł bezpiecznie do Bratysławy 24 sierpnia o 2:44.

Sytuacja z samolotem Ryanair z Gdańska miała miejsce krótko przed tym, jak samolot z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na pokładzie zmienił kurs, by lądować awaryjnie w Bułgarii. Tę sprawę również powiązano z celowymi działaniami dotyczącymi zakłócania sygnałów nawigacyjnych.

Coraz częstsze zakłócenia GPS nad Europą. Winna Rosja?

Nie ma bezpośrednich dowodów na udział Rosji w incydencie z samolotem Ryanair relacji Gdańsk-Bratysława, jednak pojawiają się takie przypuszczenia. Wiążą się one z powtarzającymi się incydentami tego typu w różnych rejonach Europy, w tym nad Bałtykiem. W 2025 r. liczba zakłóceń systemów nawigacji w regionie Morza Bałtyckiego wzrosła do ponad 700, podała Szwedzka Agencja Transportu. W całej Europie od stycznia do kwietnia br. odnotowano natomiast aż 122607 zakłóceń lotów.

Część państw zwróciła się do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego z dowodami na celowe zakłócanie sygnału GPS. Rosja została wezwana do zaprzestania tych działań. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO zapewnił przy tym, że organizacja nieustannie pracuje nad zapobieganiem podobnych praktyk.

