Jeśli planowaliście zakup nowego smartwatcha z watchOS, to nadarzyła się dobra okazja. Firma odświeżyła dziś całe portfolio zegarków i zaprezentowano Apple Watch series 11, SE 3 oraz Ultra 3. generacji. Zobaczmy, ile kosztują i co mają do zaoferowania.

Ceny smartwatchy Apple Watch series 11, SE 3 i Ultra 3 w Polsce

Zaprezentowane dziś smartwatche to urządzenia skrojone na różne potrzeby użytkowników, które różnią się także cenami. Ile trzeba za nie zapłacić? Kwoty widoczne są niżej.

Apple Watch series 11 42 mm - od 1899 złotych

Apple Watch series 11 46 mm - od 2099 złotych

Apple Watch series SE 3 - od 1099 złotych

Apple Watch Ultra 3 - od 3799 złotych

Przedsprzedaż nowych smartwatchy rusza w tym tygodniu. Rynkowy debiut odbędzie się w piątek 19 września.

Co nowego w zegarkach Apple Watch series 11 i SE 3

Smartwatche Apple Watch series 11 nie różnią się na pierwszy rzut oka od poprzedniej generacji. Wszak design odświeżono wraz z series 10 z 2024 r. i w tym roku projekt zachowano. Nowością jest opcjonalny modem 5G w edycji Cellurar, który zastępuje dotychczasowy zapewniający łączność tylko z sieciami LTE/4G.

Apple Watch series 11 będzie dostępny w różnych kolorach. Apple materiały prasowe

Następnie mamy procesor S11, ale najważniejszą zmianą jest tutaj nowa… nazwa. W rzeczywistości czip ten korzysta z rozwiązań znanych z S10 i S9. Nowością jest pomiar ciśnienia krwi, nad czym firma pracowała latami. Funkcja pozwala na wykrycie problemów z nadciśnieniem. Są też nowe opcje z zakresu podsumowywania statystyk snu i wydłużony do 24 godzin czas pracy na baterii.

Apple Watch series 11 wprowadza różne nowe funkcje. Apple materiały prasowe

Nowością jest smartwatch Apple Watch SE 3, który zastępuje w ofercie wprowadzony kilka lat temu model SE 2. generacji. W nowej wersji umieszczono większe wyświetlacze, nowszy procesor i inne ulepszenia. Zegarek skierowany jest do najmniej wymagających klientów, którzy nie potrzebują wszystkich funkcji z zakresu monitorowania zdrowia.

Smartwatch Apple Watch SE 3. Apple materiały prasowe

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 to sporo nowości

Apple Watch Ultra 3 to zegarek, który zastępuje model sprzed dwóch lat. Urządzenie skierowane jest to najbardziej wymagających klientów i wprowadza sporo nowości. Wśród nich mamy łączność z sieciami 5G oraz satelitarną, która od kilku lat jest w iPhone'ach. Teraz z tego rozwiązania będzie można skorzystać w razie potrzeby również bezpośrednio z nadgarstka.

Apple Watch Ultra 3 to najbardziej zaawansowany smartwatch z watchOS. Apple materiały prasowe

Następnie mamy nieco większy wyświetlacz o rozdzielczości 422 × 514 pikseli. Ekran to panel LPTO3 OLED, który poprawia częstotliwość odświeżania obrazu w trybie AoD czy zapewnia szersze kąty widzenia. Na uwagę zasługuje również szybsze ładowanie baterii, które firma wprowadziła już w zeszłorocznych zegarkach series 10.

