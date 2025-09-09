Apple Watch series 11, SE 3 i Ultra 3 zaprezentowane. Znamy ceny smartwatchy
Apple Watch series 11, SE 3 oraz Ultra 3 to nowe smartwatche, które zaprezentowano wraz ze smartfonami iPhone 17. W tym roku firma odświeża całe portfolio zegarków. Co nowego tu znajdziemy i jak prezentują się ceny? Większych zmian w designie Apple Watchy nie ma, ale pojawia się sporo innych ulepszeń oraz nowości.
Jeśli planowaliście zakup nowego smartwatcha z watchOS, to nadarzyła się dobra okazja. Firma odświeżyła dziś całe portfolio zegarków i zaprezentowano Apple Watch series 11, SE 3 oraz Ultra 3. generacji. Zobaczmy, ile kosztują i co mają do zaoferowania.
Ceny smartwatchy Apple Watch series 11, SE 3 i Ultra 3 w Polsce
Zaprezentowane dziś smartwatche to urządzenia skrojone na różne potrzeby użytkowników, które różnią się także cenami. Ile trzeba za nie zapłacić? Kwoty widoczne są niżej.
- Apple Watch series 11 42 mm - od 1899 złotych
- Apple Watch series 11 46 mm - od 2099 złotych
- Apple Watch series SE 3 - od 1099 złotych
- Apple Watch Ultra 3 - od 3799 złotych
Przedsprzedaż nowych smartwatchy rusza w tym tygodniu. Rynkowy debiut odbędzie się w piątek 19 września.
Co nowego w zegarkach Apple Watch series 11 i SE 3
Smartwatche Apple Watch series 11 nie różnią się na pierwszy rzut oka od poprzedniej generacji. Wszak design odświeżono wraz z series 10 z 2024 r. i w tym roku projekt zachowano. Nowością jest opcjonalny modem 5G w edycji Cellurar, który zastępuje dotychczasowy zapewniający łączność tylko z sieciami LTE/4G.
Następnie mamy procesor S11, ale najważniejszą zmianą jest tutaj nowa… nazwa. W rzeczywistości czip ten korzysta z rozwiązań znanych z S10 i S9. Nowością jest pomiar ciśnienia krwi, nad czym firma pracowała latami. Funkcja pozwala na wykrycie problemów z nadciśnieniem. Są też nowe opcje z zakresu podsumowywania statystyk snu i wydłużony do 24 godzin czas pracy na baterii.
Nowością jest smartwatch Apple Watch SE 3, który zastępuje w ofercie wprowadzony kilka lat temu model SE 2. generacji. W nowej wersji umieszczono większe wyświetlacze, nowszy procesor i inne ulepszenia. Zegarek skierowany jest do najmniej wymagających klientów, którzy nie potrzebują wszystkich funkcji z zakresu monitorowania zdrowia.
Smartwatch Apple Watch Ultra 3 to sporo nowości
Apple Watch Ultra 3 to zegarek, który zastępuje model sprzed dwóch lat. Urządzenie skierowane jest to najbardziej wymagających klientów i wprowadza sporo nowości. Wśród nich mamy łączność z sieciami 5G oraz satelitarną, która od kilku lat jest w iPhone'ach. Teraz z tego rozwiązania będzie można skorzystać w razie potrzeby również bezpośrednio z nadgarstka.
Następnie mamy nieco większy wyświetlacz o rozdzielczości 422 × 514 pikseli. Ekran to panel LPTO3 OLED, który poprawia częstotliwość odświeżania obrazu w trybie AoD czy zapewnia szersze kąty widzenia. Na uwagę zasługuje również szybsze ładowanie baterii, które firma wprowadziła już w zeszłorocznych zegarkach series 10.