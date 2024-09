Spis treści: 01 Smartwatch a opaska sportowa

Wiele osób, chcąc kupić elektroniczny gadżet do noszenia nie wie, czy zdecydować się na smartwatch, czy może opaskę sportową. Jak w ogóle rozpoznać, co jest czym? Zacznijmy zatem od podstaw. Smartwatch to po prostu elektroniczny zegarek, czyli urządzenie z wyglądu przypominające klasyczne czasomierze z tarczą i wszystkimi innymi cechami tego rodzaju sprzętu.

Jest on oczywiście wypakowany technologią, posiada dotykowy ekran i masę czujników, dzięki czemu może zaoferować nowoczesne funkcje. W nowoczesnych smartwatchach często nie brakuje możliwości płacenia zbliżeniowego, funkcji GPS, akcelerometrów czy czujników kontrolujących parametry naszego ciała.

Opaska sportowa jest mniejsza i mniej przypomina klasyczny zegarek. Nie cechuje się okrągłą tarczą, a sama ma kształt bardziej przypominający coś w rodzaju pastylki. Też oferuje dotykowy ekran, jednak jej funkcje w głównej mierze ograniczają się do tego, co sportowe - kroki, tryby treningów i tym podobne. To główne różnice, pora jednak przejść do konkretów.

Który gadżet będzie wygodniejszy podczas codziennego użytkowania? Teoretycznie każdy zegarek i smartwatch został stworzony do noszenia na ręce, dlatego też tak powinno być z nim wygodnie. W rzeczywistości jednak w określonych sytuacjach to właśnie opaska sportowa będzie lepszym wyborem. Smartwatch będzie cięższy i większy od opaski, powodując u niektórych osób dyskomfort - choćby podczas aktywności fizycznej.

Należy to wziąć pod uwagę przed zakupem, bo może okazać się, że właśnie opaska sportowa będzie lepszym rozwiązaniem. Jest mniejsza, lżejsza i bardziej elastyczna, nie odznaczając się dużą tarczą na naszym nadgarstku. Jeżeli oczekujemy małego gadżetu, który nie będzie dawał o sobie znać podczas noszenia, to opaska powinna być naszym wyborem. Z drugiej strony, funkcje smartwatcha mogą być bardzo przydatne - ale o tym w kolejnym akapicie.

Jeżeli chodzi o wachlarz możliwości, to smartwatch wygrywa z opaską sportową. To urządzenie wszechstronne, oferujące znacznie więcej. O ile większy rozmiar może być wadą w przypadku wygody noszenia, to w zamian otrzymujemy szereg dokładniejszych czujników i funkcji, o których w opasce możemy jedynie pomażyć. Przykład? Mowa tu o dokładnej lokalizacji GPS, płatnościach zbliżeniowych czy odpisywaniu na wiadomości i dodatkowych aplikacjach.

Smartwatch jest w stanie oferować niezliczone tryby sportowe i śledzić je bardzo dokładnie. Ale nie ma sensu kupowanie droższego sprzętu, jeżeli interesuje nas tylko jedna lub dwie aktywności fizyczne. Jeżeli potrzebujemy gadżetu tylko do śledzenia naszego ulubionego sportu, to opaska sportowa będzie lepszym wyborem.

Istotnym czynnikiem jest również cena. Chociaż na rynku znajdziemy urządzenia w różnych cenach, to chcąc kupić dobry sprzęt w swojej klasie, musimy być gotowi na większy wydatek. Zwłaszcza w temacie smartwatchy. Te urządzenia będą kosztować zdecydowanie więcej. O jakich wartościach mowa? Topowy model Samsunga, Google Pixel czy Huawei to koszt ponad 1000 zł, czasami nawet w okolicach 2000 złotych.

Nie ma zatem porównania z opaskami sportowymi, gdzie nowy pasek od Xiaomi kosztuje 200 złotych, warianty Samsunga 300-400 złotych, a nie brak też niezłych opcji za mniej niż 200 złotych. To mniejszy koszt, który łatwiej będzie nam przełnąć - zwłaszcza, jeżeli nie mamy jeszcze żadnego gadżetu na ręce.

Decydując się na zakup możemy zdecydować się na różne warianty. Jeżeli mieliśmy już urządzenie na ręce, chcemy coś wszechstronnego i oferującego wiele funkcji, lepiej zdecydować się na smartwatch. Taki gadżet przyda się nie tylko podczas treningu, ale bęzie też elegancko prezentować się na nadgarstku. Jeżeli nie jesteśmy przekonani do większego wydatku, to warto albo kupić tani wariant na próbę, lub zdecydować się na sportową opaskę.

Ta nada się idealnie również wtedy, gdy będziemy po prostu chcieli śledzić codzienną aktywność. Pozwoli liczyć kroki i analizować nasz wysiłek fizyczny. A wszystko to za względnie przystępną cenę.

