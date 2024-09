Apple Watch Series 10 to najtańszy zegarek od Apple

Apple Watch 10 otrzymał zgodnie z plotkami zaokrąglone krawędzie wyświetlacza. Wcześniej pojawiały się informacje, że mogą być one bardziej "kanciaste", zgodnie z trendami Apple w przypadku innych urządzeń. Ekran Apple Watch Series 10 jest większy od swojego poprzednika. Jest także cieńszy, bo jego grubość to zaledwie 9,7mm.

Zdjęcie Apple Watch Series 10 został właśnie zaprezentowany / Apple / materiały prasowe

Apple zapewnia, że Watch Series 10 otrzyma jeszcze szybsze ładowane. W niespełna pół godziny naładujemy zegarek od zera do 80 proc. Bateria ma zapewnić używanie przez nawet 18 godzin. W środku znajdziemy nowy układ od Apple Silicon, czyli procesor S10. Ma być jeszcze bardziej wydajny i szybszy niż te znane z poprzednich modeli. W nowej odsłonie pojawia się funkcja, która na pewno spodoba się pływakom. Zegarek pokaże temperaturę wody, a także głębokość.

Polskie ceny Apple Watch Series 10

Apple jak zawsze dopiero po konferencji wprowadza aktualizacje w swoim sklepie. Jak tylko pojawią się oficjalne polskie ceny, zaktualizujemy ten artykuł. Apple Watch Series 10 kosztuje w USA 399 dolarów w wersji podstawowej (bez cellural).

Apple Watch to hit ostatnich lat

Zegarki od Apple to chyba jedno z najciekawiej rozwijanych urządzeń giganta z Cupertino w poprzednich latach. Choćby Apple lukrowało rzeczywistość to dobrze wiemy, że iPhone'y nie przechodzą ostatnio rewolucji, a jedynie delikatną ewolucję. Inaczej jest właśnie z Apple Watch, które to dostają sporo nowości każdego roku i nie inaczej jest tym razem. Zegarki to niemalże kombajn, który kontroluje coraz więcej naszych parametrów i robi to bardzo dobrze. Wielokrotnie pisaliśmy na łamach Geekweeka o sytuacjach, gdzie Apple Watch ratował komuś życie. Nowe funkcje na pewno zwiększą liczbę takich przypadków.

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.

