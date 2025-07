W trakcie inauguracji prac wmurowano kamień węgielny i tak rozpoczęła się budowa kolosa, który będzie potężny. Projekt budzi jednak obawy w Indiach oraz Bangladeszu . Rzeka Yarlung Tsangpo ma swój początek na Wyżynie Tybetańskiej i wpada do północno-wschodnich indyjskich stanów Arunachal Pradesh i Assam, a potem do Bangladeszu, gdzie przekształca się w Brahmaputrę. Oba kraje boją się o wpływ zapory na środowisko, nawadnianie upraw rolnych czy dostępność wody.

Chiny zapewniają, że projekt wielkiej zapory wodnej został poddany licznym analizom. Te potwierdzają, że budowana tama nie ma mieć degradującego wpływu na niższe dorzecze rzeki. Mimo tych zapewnień ze strony Państwa Środka w Indiach i Bangladeszu nadal pozostają obawy. Kraje twierdzą, że Pekin mógłby wykorzystać zaporę do rozgrywek politycznych i może manipulować przepływem wody w rzece, co mogłoby na przykład doprowadzać do powodzi.

Łączny koszt inwestycji szacuje się na około 1,2 biliona juanów, czyli około 167 mld dolarów. Pekin twierdzi, że jest to ogromny krok na drodze do transformacji energetycznej, ale sąsiednie kraje uważają, że stanowi on zagrożenie i podsyca napięcia w regionie. Indie twierdzą, że Arunachal Pradesh jest integralną częścią ich terytorium. Natomiast Chiny uważają, że należy do południowego Tybetu i blokują rozwój infrastruktury w tym obszarze.