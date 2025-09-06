Wciąż nie było jasne, jaki związek ma pora spożywanych posiłków z naszym zdrowiem, jednak naukowcy badają ten temat. Najnowsza obserwacja rzuca nieco więcej światła na zmiany w godzinach posiłków u osób starszych. Badacze z Mass General Brigham odkryli, że ma to związek z wcześniejszą śmiercią.

Godziny spożywania posiłków mogą być wskaźnikiem zdrowia

- Nasze badanie sugeruje, że zmiany w porach posiłków osób starszych, a zwłaszcza w porze śniadania, mogą stanowić łatwy do monitorowania wskaźnik ich ogólnego stanu zdrowia. Pacjenci i lekarze mogą potencjalnie wykorzystać zmiany w harmonogramie posiłków jako wczesny sygnał ostrzegawczy, pozwalający zbadać leżące u ich podstaw problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym - twierdzi główny autor, dr Hassan Dashti.

Dashti i jego współpracownicy chcieli określić, czy istnieją wzorce, które mogą sygnalizować lub nawet wpływać na stan zdrowia w późniejszym życiu w odniesieniu do pór posiłków. Jest to szczególnie istotne dla starzejących się populacji. W tym celu przeanalizowano dane, w tym próbki krwi, pochodzące od 2945 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii w wieku 42-94 lat. Uczestnicy byli pod obserwacją przez ponad 20 lat. Pytano ich o nawyki żywieniowe i sen, aby móc obliczyć czas między pobudką a zjedzeniem śniadania, między kolacją a pójściem spać oraz między śniadaniem i kolacją. Okazało się, że średnio śniadanie było jedzone pół godziny po wstaniu z łóżka, a kolacja pięć godzin przed położeniem się. Śniadanie zazwyczaj podawano o 8:22, obiad o 12:38, a kolację o 17:51.

Depresja przez zbyt późne śniadanie

Badacze stwierdzili, że wraz z wiekiem osoby starsze mają tendencję do spożywania śniadań i kolacji o późniejszych porach. Konsekwencją tego były problemy ze zdrowiem fizycznym oraz psychicznym, m.in. depresja czy zmęczenie. Zauważono również, że osoby, które miały problemy z odpowiednią ilością snu i przygotowaniem posiłków, często należały do grupy jedzącej późno.

W trakcie badania odkryto, że późniejsze śniadania wiązały się ze zwiększonym ryzykiem śmierci. Odnotowano ponad 2300 zgonów. Naukowcy obliczyli, że w grupie jedzącej późno 10-letni wskaźnik przeżywalności wyniósł 86,7%, podczas gdy w grupie jedzącej wcześniej wskaźnik ten wyniósł 89,5%.

- Nasze odkrycia pokazują, że późniejsze pory posiłków, a zwłaszcza opóźnione śniadanie, wiążą się zarówno z problemami zdrowotnymi, jak i zwiększonym ryzykiem śmiertelności u osób starszych. Wyniki te nadają nowe znaczenie powiedzeniu, że "śniadanie to najważniejszy posiłek dnia" - podsumowuje Dashti.

Według niego jest to istotne w dzisiejszych czasach, kiedy na popularności zyskują diety oraz przerywany post. Nie każdy rodzaj diety będzie dobry dla każdego.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Communications Medicine.

''Wydarzenia'': Poznań światową stolicą rysunku ''na żywo''. Przyjechało kilkudziesięciu artystów Polsat News Polsat News