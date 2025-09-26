W skrócie SkyShowtime w październiku oferuje szeroki wybór nowych seriali kryminalnych, filmów pełnometrażowych oraz klasycznych horrorów i thrillerów, idealnych na jesienne wieczory.

Premiery obejmują takie tytuły jak "Glina: Nowy rozdział", "Nails" i dokument "Devil in Disguise: John Wayne Gacy", a także świeże filmy "Nowokaina" i "Heart Eyes".

Platforma przygotowała także zestaw filmów grozy na Halloween, w tym "Uciekaj!" i serię "Paranormal Activity", oraz nowe odcinki serialu "Dexter: Zmartwychwstanie".

SkyShowtime z ofertą na październik. Co warto obejrzeć?

Przyszła jesień, a krótsze, chłodniejsze dni wiele osób coraz mniej zachęcają do wychodzenia z domu. Na szczęście dzięki smartfonom, tabletom i wygodnym słuchawkom nawet w tramwaju czy kawiarni możemy zanurzyć się w świat ulubionych filmów i seriali. Platforma SkyShowtime daje w tym sezonie sporo możliwości - znaleźć tu można nie tylko stare hity, ale też świeże premiery, które warto mieć na radarze.

W październiku na widzów czekają premiery seriali oraz nowe odcinki popularnych serii, a do tego ekscytujące produkcje filmowe i tytuły grozy, idealne do Halloween. To doskonały czas, by nadrobić zaległości i odkryć coś zupełnie nowego, nawet nie ruszając się z ulubionego fotela.

Nowe seriale w SkyShowtime. Glina, Nails i Devil in Disguise

W pierwszym sezonie serialu "Glina. Nowy rozdział" warszawscy śledczy z wydziału zabójstw zmagają się z brutalną przestępczością i własnymi słabościami. Do zespołu dołącza młoda aspirant Tamara Rudnik, która szybko trafia w sam środek bezwzględnego półświatka.

6 października – tego dnia dodane zostaną dwa pierwsze odcinki serialu, kolejne będą trafiać wyłącznie do SkyShowtime co tydzień. SkyShowtime materiały prasowe

"Nails" to kolejna nowość w SkyShowtime, ta seria opowiada o czterech kobietach, które poznając się w salonie stylizacji paznokci, odkrywają siłę więzi i decydują się zmienić swoje życie. W poszukiwaniu wolności buntują się przeciwko presji wyglądu i oczekiwaniom społeczeństwa.

6 października – tego dnia dodane zostaną trzy pierwsze odcinki serialu, kolejne będą trafiać wyłącznie do SkyShowtime co tydzień. SkyShowtime materiały prasowe

Trzymający w napięciu serial "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" przedstawia wstrząsającą historię seryjnego mordercy, który przez lata pozostawał bezkarny, mimo brutalnych zbrodni na młodych mężczyznach. Dokument w odcinkach skupia się na ofiarach, ich rodzinach i systemowych błędach, które umożliwiły działanie zbrodniarzowi.

18 października – tego dnia dodane zostaną trzy pierwsze odcinki serialu, kolejne będą trafiać wyłącznie do SkyShowtime co tydzień. SkyShowtime materiały prasowe

Filmowe nowości w SkyShowtime. Premiery w październiku

Na platformę SkyShowtime w październiku trafią dwie premiery filmów. "Nowokaina" opowiada o Nathanielu, który nie odczuwa bólu i podczas napadu na bank odkrywa, że jego choroba może stać się atutem, gdy musi uratować ukochaną.

W "Nowokainie" występują Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh oraz Jacob Batalon. SkyShowtime materiały prasowe

"Heart Eyes" to historia walentynkowej nocy - brzmi romantycznie? Ale tak nie jest, to bardziej pozycja dla poszukujących filmów z dreszczykiem. W filmie para współpracowników staje się bowiem celem zamaskowanego mordercy polującego na zakochanych.

Horror "Heart Eyes" pojawi się 17 października wyłącznie w SkyShowtime. SkyShowtime materiały prasowe

Strach się bać. Hity na Halloween w SkyShowtime

Nie zabraknie też hitów na Halloween. "Uciekaj!" pojawi się w serwisie SkyShowtime od 1 października. "Paranormal Activity: Bliscy krewni" (+ pozostałe części serii) również będzie dostępne od 1 października.

W rolach głównych: Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert. SkyShowtime materiały prasowe

Ponadto w bibliotece platformy znaleźć można wiele innych produkcji, które zjeżą włos i przyspieszą bicie serca. W SkyShowtime można bowiem znaleźć wiele horrorów i thrillerów, np. The Ring czy Krzyk.

"Krzyk" to klasyk. Serwis SkyShowtime ma w swojej bibliotece filmy z tej serii. SkyShowtime materiały prasowe

Co nowego w październiku na SkyShowtime? Pełna lista filmów i seriali

Pełna lista:

Psi patrol (sezon 11B) - od 4 października

Nails (sezon 1) - od 6 października

Glina. Nowy rozdział (sezon 1) - od 16 października

Nowokaina (film) - 15 października

Heart Eyes (film) - 17 października

Devil in Disguise: John Wayne Gacy (sezon 1) - od 18 października

Atomic (nowe odcinki, finał 17 października)

Dexter: Zmartwychwstanie (nowe odcinki, finał 7 listopada)

Suits LA (W garniturach: Los Angeles) (nowe odcinki, finał 6 listopada)

Tulsa King (nowe odcinki, finał 27 listopada)

NCIS: Tony & Ziva (Agenci NCIS: Tony i Ziva) (sezon 1) - od 27 października

Mayor of Kingstown (sezon 4) - od 30 października

Uciekaj! - od 1 października

Paranormal Activity: Bliscy krewni (+ pozostałe części serii) - od 1 października

