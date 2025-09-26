Październik w SkyShowtime to wciągające seriale, horrory i dawka humoru

SkyShowtime w październiku stawia na różnorodność: widzowie mogą liczyć na nowe serie kryminalne, jak "Glina: Nowy rozdział", trzymające w napięciu dokumenty, jak "Devil in Disguise: John Wayne Gacy", oraz emocjonujące filmy pełnometrażowe. Wśród propozycji znalazły się zarówno nowości, jak i klasyczne horrory oraz thrillery, które doskonale wpisują się w klimat jesieni i Halloween.

Co pojawi się jesienią w SkyShowtime?
  • SkyShowtime w październiku oferuje szeroki wybór nowych seriali kryminalnych, filmów pełnometrażowych oraz klasycznych horrorów i thrillerów, idealnych na jesienne wieczory.
  • Premiery obejmują takie tytuły jak "Glina: Nowy rozdział", "Nails" i dokument "Devil in Disguise: John Wayne Gacy", a także świeże filmy "Nowokaina" i "Heart Eyes".
  • Platforma przygotowała także zestaw filmów grozy na Halloween, w tym "Uciekaj!" i serię "Paranormal Activity", oraz nowe odcinki serialu "Dexter: Zmartwychwstanie".

SkyShowtime z ofertą na październik. Co warto obejrzeć?

Przyszła jesień, a krótsze, chłodniejsze dni wiele osób coraz mniej zachęcają do wychodzenia z domu. Na szczęście dzięki smartfonom, tabletom i wygodnym słuchawkom nawet w tramwaju czy kawiarni możemy zanurzyć się w świat ulubionych filmów i seriali. Platforma SkyShowtime daje w tym sezonie sporo możliwości - znaleźć tu można nie tylko stare hity, ale też świeże premiery, które warto mieć na radarze.

W październiku na widzów czekają premiery seriali oraz nowe odcinki popularnych serii, a do tego ekscytujące produkcje filmowe i tytuły grozy, idealne do Halloween. To doskonały czas, by nadrobić zaległości i odkryć coś zupełnie nowego, nawet nie ruszając się z ulubionego fotela.

Nowe seriale w SkyShowtime. Glina, Nails i Devil in Disguise

W pierwszym sezonie serialu "Glina. Nowy rozdział" warszawscy śledczy z wydziału zabójstw zmagają się z brutalną przestępczością i własnymi słabościami. Do zespołu dołącza młoda aspirant Tamara Rudnik, która szybko trafia w sam środek bezwzględnego półświatka.

Dwie zamyślone osoby siedzą w samochodzie na tylnej kanapie, patrzące poważnie w kierunku obiektywu, w tle rozmyty widok przez szybę.
6 października – tego dnia dodane zostaną dwa pierwsze odcinki serialu, kolejne będą trafiać wyłącznie do SkyShowtime co tydzień.SkyShowtimemateriały prasowe

"Nails" to kolejna nowość w SkyShowtime, ta seria opowiada o czterech kobietach, które poznając się w salonie stylizacji paznokci, odkrywają siłę więzi i decydują się zmienić swoje życie. W poszukiwaniu wolności buntują się przeciwko presji wyglądu i oczekiwaniom społeczeństwa.

Kobieta z rudymi włosami ubrana w elegancką kamizelkę i czarny golf trzyma w dłoniach smartfon, znajduje się w nowoczesnym, przytulnie oświetlonym wnętrzu.
6 października – tego dnia dodane zostaną trzy pierwsze odcinki serialu, kolejne będą trafiać wyłącznie do SkyShowtime co tydzień. SkyShowtimemateriały prasowe

Trzymający w napięciu serial "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" przedstawia wstrząsającą historię seryjnego mordercy, który przez lata pozostawał bezkarny, mimo brutalnych zbrodni na młodych mężczyznach. Dokument w odcinkach skupia się na ofiarach, ich rodzinach i systemowych błędach, które umożliwiły działanie zbrodniarzowi.

Grupa ludzi stoi przed wejściem do budynku sądu, trójka z nich przekazuje oświadczenie mediom. Przed nimi zgromadzili się dziennikarze z kamerami i mikrofonami, dokumentując przebieg wydarzenia.
18 października – tego dnia dodane zostaną trzy pierwsze odcinki serialu, kolejne będą trafiać wyłącznie do SkyShowtime co tydzień.SkyShowtimemateriały prasowe

Filmowe nowości w SkyShowtime. Premiery w październiku

Na platformę SkyShowtime w październiku trafią dwie premiery filmów. "Nowokaina" opowiada o Nathanielu, który nie odczuwa bólu i podczas napadu na bank odkrywa, że jego choroba może stać się atutem, gdy musi uratować ukochaną.

Mężczyzna z zakrwawioną twarzą i szyją w skórzanej kurtce oraz białej koszulce stoi w ciemnym, oświetlonym światłem ulicznym otoczeniu i wygląda na zaniepokojonego lub rozgniewanego.
W "Nowokainie" występują Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh oraz Jacob Batalon.SkyShowtimemateriały prasowe

"Heart Eyes" to historia walentynkowej nocy - brzmi romantycznie? Ale tak nie jest, to bardziej pozycja dla poszukujących filmów z dreszczykiem. W filmie para współpracowników staje się bowiem celem zamaskowanego mordercy polującego na zakochanych.

Postać w ciemnym płaszczu i masce z podświetlonymi oczami w kształcie serc stoi w słabo oświetlonym pomieszczeniu przed drzwiami prowadzącymi do komisariatu policji.
Horror "Heart Eyes" pojawi się 17 października wyłącznie w SkyShowtime.SkyShowtimemateriały prasowe

Strach się bać. Hity na Halloween w SkyShowtime

Nie zabraknie też hitów na Halloween. "Uciekaj!" pojawi się w serwisie SkyShowtime od 1 października. "Paranormal Activity: Bliscy krewni" (+ pozostałe części serii) również będzie dostępne od 1 października.

Dwie osoby stoją naprzeciwko siebie w słabo oświetlonym pomieszczeniu, jedna z nich trzyma świecę, która rzuca ciepłe światło na ich twarze, w tle widoczna stara donica z kwiatami na szafce.
W rolach głównych: Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert.SkyShowtimemateriały prasowe

Ponadto w bibliotece platformy znaleźć można wiele innych produkcji, które zjeżą włos i przyspieszą bicie serca. W SkyShowtime można bowiem znaleźć wiele horrorów i thrillerów, np. The Ring czy Krzyk.

Osoba w czarnej pelerynie z białą maską o wykrzywionym w grymasie przerażenia wyrazie twarzy, charakterystyczna dla filmów grozy.
"Krzyk" to klasyk. Serwis SkyShowtime ma w swojej bibliotece filmy z tej serii.SkyShowtimemateriały prasowe

Co nowego w październiku na SkyShowtime? Pełna lista filmów i seriali

Pełna lista:

  • Psi patrol (sezon 11B) - od 4 października
  • Nails (sezon 1) - od 6 października
  • Glina. Nowy rozdział (sezon 1) - od 16 października
  • Nowokaina (film) - 15 października
  • Heart Eyes (film) - 17 października
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy (sezon 1) - od 18 października
  • Atomic (nowe odcinki, finał 17 października)
  • Dexter: Zmartwychwstanie (nowe odcinki, finał 7 listopada)
  • Suits LA (W garniturach: Los Angeles) (nowe odcinki, finał 6 listopada)
  • Tulsa King (nowe odcinki, finał 27 listopada)
  • NCIS: Tony & Ziva (Agenci NCIS: Tony i Ziva) (sezon 1) - od 27 października
  • Mayor of Kingstown (sezon 4) - od 30 października
  • Uciekaj! - od 1 października
  • Paranormal Activity: Bliscy krewni (+ pozostałe części serii) - od 1 października

