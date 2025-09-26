Październik w SkyShowtime to wciągające seriale, horrory i dawka humoru
SkyShowtime w październiku stawia na różnorodność: widzowie mogą liczyć na nowe serie kryminalne, jak "Glina: Nowy rozdział", trzymające w napięciu dokumenty, jak "Devil in Disguise: John Wayne Gacy", oraz emocjonujące filmy pełnometrażowe. Wśród propozycji znalazły się zarówno nowości, jak i klasyczne horrory oraz thrillery, które doskonale wpisują się w klimat jesieni i Halloween.
W skrócie
- SkyShowtime w październiku oferuje szeroki wybór nowych seriali kryminalnych, filmów pełnometrażowych oraz klasycznych horrorów i thrillerów, idealnych na jesienne wieczory.
- Premiery obejmują takie tytuły jak "Glina: Nowy rozdział", "Nails" i dokument "Devil in Disguise: John Wayne Gacy", a także świeże filmy "Nowokaina" i "Heart Eyes".
- Platforma przygotowała także zestaw filmów grozy na Halloween, w tym "Uciekaj!" i serię "Paranormal Activity", oraz nowe odcinki serialu "Dexter: Zmartwychwstanie".
SkyShowtime z ofertą na październik. Co warto obejrzeć?
Przyszła jesień, a krótsze, chłodniejsze dni wiele osób coraz mniej zachęcają do wychodzenia z domu. Na szczęście dzięki smartfonom, tabletom i wygodnym słuchawkom nawet w tramwaju czy kawiarni możemy zanurzyć się w świat ulubionych filmów i seriali. Platforma SkyShowtime daje w tym sezonie sporo możliwości - znaleźć tu można nie tylko stare hity, ale też świeże premiery, które warto mieć na radarze.
W październiku na widzów czekają premiery seriali oraz nowe odcinki popularnych serii, a do tego ekscytujące produkcje filmowe i tytuły grozy, idealne do Halloween. To doskonały czas, by nadrobić zaległości i odkryć coś zupełnie nowego, nawet nie ruszając się z ulubionego fotela.
Nowe seriale w SkyShowtime. Glina, Nails i Devil in Disguise
W pierwszym sezonie serialu "Glina. Nowy rozdział" warszawscy śledczy z wydziału zabójstw zmagają się z brutalną przestępczością i własnymi słabościami. Do zespołu dołącza młoda aspirant Tamara Rudnik, która szybko trafia w sam środek bezwzględnego półświatka.
"Nails" to kolejna nowość w SkyShowtime, ta seria opowiada o czterech kobietach, które poznając się w salonie stylizacji paznokci, odkrywają siłę więzi i decydują się zmienić swoje życie. W poszukiwaniu wolności buntują się przeciwko presji wyglądu i oczekiwaniom społeczeństwa.
Trzymający w napięciu serial "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" przedstawia wstrząsającą historię seryjnego mordercy, który przez lata pozostawał bezkarny, mimo brutalnych zbrodni na młodych mężczyznach. Dokument w odcinkach skupia się na ofiarach, ich rodzinach i systemowych błędach, które umożliwiły działanie zbrodniarzowi.
Filmowe nowości w SkyShowtime. Premiery w październiku
Na platformę SkyShowtime w październiku trafią dwie premiery filmów. "Nowokaina" opowiada o Nathanielu, który nie odczuwa bólu i podczas napadu na bank odkrywa, że jego choroba może stać się atutem, gdy musi uratować ukochaną.
"Heart Eyes" to historia walentynkowej nocy - brzmi romantycznie? Ale tak nie jest, to bardziej pozycja dla poszukujących filmów z dreszczykiem. W filmie para współpracowników staje się bowiem celem zamaskowanego mordercy polującego na zakochanych.
Strach się bać. Hity na Halloween w SkyShowtime
Nie zabraknie też hitów na Halloween. "Uciekaj!" pojawi się w serwisie SkyShowtime od 1 października. "Paranormal Activity: Bliscy krewni" (+ pozostałe części serii) również będzie dostępne od 1 października.
Ponadto w bibliotece platformy znaleźć można wiele innych produkcji, które zjeżą włos i przyspieszą bicie serca. W SkyShowtime można bowiem znaleźć wiele horrorów i thrillerów, np. The Ring czy Krzyk.
Co nowego w październiku na SkyShowtime? Pełna lista filmów i seriali
Pełna lista:
- Psi patrol (sezon 11B) - od 4 października
- Nails (sezon 1) - od 6 października
- Glina. Nowy rozdział (sezon 1) - od 16 października
- Nowokaina (film) - 15 października
- Heart Eyes (film) - 17 października
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy (sezon 1) - od 18 października
- Atomic (nowe odcinki, finał 17 października)
- Dexter: Zmartwychwstanie (nowe odcinki, finał 7 listopada)
- Suits LA (W garniturach: Los Angeles) (nowe odcinki, finał 6 listopada)
- Tulsa King (nowe odcinki, finał 27 listopada)
- NCIS: Tony & Ziva (Agenci NCIS: Tony i Ziva) (sezon 1) - od 27 października
- Mayor of Kingstown (sezon 4) - od 30 października
- Uciekaj! - od 1 października
- Paranormal Activity: Bliscy krewni (+ pozostałe części serii) - od 1 października