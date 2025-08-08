Co to jest platforma HBO Max?

W lipcu 2025 roku platforma Max po roku działalności na polskim rynku wróciła do starej nazwy - HBO Max.

HBO Max to platforma streamingowa, w której można znaleźć kultowe seriale zagraniczne, polskie seriale i filmy dokumentalne oraz hity kinowe. To dostęp do treści HBO, DC, TVN czy Warner Bros. Nie brakuje także transmisji sportowych.

HBO Max ma prawa do Igrzysk Olimpijskich, Tour de France czy trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych: Australian Open, Rolland Garros i US Open.

Ile kosztuje platforma HBO Max w Polsce? Ceny i pakiety

HBO Max oferuje w Polsce trzy pakiety.

Pakiet podstawowy HBO Max kosztuje 29,99 zł miesięcznie i umożliwia oglądanie treści z reklamami, na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie. Roczny pakiet podstawowy to wydatek 299 zł.

Pakiet standardowy HBO Max kosztuje 39,99 zł miesięcznie i pozwala między innymi na pobranie nawet 30 tytułów, aby oglądać je offline. Roczny pakiet standardowy to wydatek 399 zł.

Pakiet premium HBO Max to koszt 49,99 zł miesięcznie. Umożliwia pobranie aż 100 tytułów offline (w tym 30 filmów) i zapewnia jakość obrazu 4K oraz dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach. Najdroższa opcja na rok to wydatek 499 zł.

20 zł trzeba zapłacić za pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport".

Wszyscy użytkownicy platformy mają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO2 oraz HBO3 będą częścią oferty pakietów Standardowego i Premium.

Co obejrzeć na platformie HBO Max w Polsce?

Platforma streamingowa HBO Max oferuje bogatą bibliotekę filmów, seriali i programów dla każdego. Są w niej dostępne hity kinowe, kultowe seriale HBO, produkcje Max Original, a także treści dla dzieci i fanów sportu. Od trzymających w napięciu thrillerów, przez wzruszające dramaty, aż po lekkie komedie - każdy znajdzie coś dla siebie.

Wśród seriali zagranicznych trzeba wymienić:

Warto też wspomnieć o polskich produkcjach. Wśród nich:

"Skazana",

"Pati"

"Odwilż",

"Szadź",

"Ślepnąc od świateł",

"Wataha",

seria o Chyłce,

"Król Zanzibaru"

"Łowcy skór"

W HBO Max są także kinowe hity, jak "Diuna" czy "Barbie".

HBO Max oferuje także (za dodatkową opłatą) dostęp do treści sportowych.

Na jakich urządzeniach działa HBO Max?

Platforma HBO Max jest dostępna na wielu urządzeniach:

na smart TV (Samsung, LG i Android TV),

na odtwarzaczach multimedialnych (Amazon Fire TV, Apple TV i Google Chromecast),

na konsolach do gier (Playstation 5, Playstation 4, Xbox One i Xbox Series X|S),

na urządzeniach mobilnych i tabletach (iPhone, iPad, iPod touch i Android),

za pomocą przeglądarki internetowej na stronie Max.com.

Max jest również dostępny za pośrednictwem wybranych partnerów, którzy są dostawcami subskrypcji, na przykład w Polsat Box, Netii i Plusie.