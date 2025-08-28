28 sierpnia, podczas przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 na lotnisku Warszawa-Radom (kod IATA: RDO), doszło do tragicznej katastrofy polskiego myśliwca F-16 należącego do zespołu Tiger Demo Team Poland. Samolot, pilotowany przez majora Macieja "Slaba" Krakowiana, doświadczonego pilota Sił Powietrznych RP, rozbił się na pasie startowym podczas wykonywania manewru.

Maszyna uderzyła w ziemię z dużą prędkością, co doprowadziło do eksplozji i pożaru. Pilot nie zdążył się katapultować i zginął na miejscu. Była to pierwsza katastrofa polskiego F-16 w historii. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym Straż Pożarna i Żandarmeria Wojskowa, które zabezpieczyły teren.

Katastrofa F-16 i okoliczności zdarzenia

Przyczyny katastrofy pozostają niejasne i są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie (Wydział do Spraw Wojskowych) oraz komisję Ministerstwa Obrony Narodowej. Wstępne hipotezy wskazują na możliwy błąd pilota, awarię techniczną lub problemy związane z niskim lotem podczas pokazu.

Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują gwałtowny spadek samolotu i uderzenie w pas startowy. Na miejsce przybył wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a także przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk złożyli kondolencje rodzinie pilota, nazywając zdarzenie "czarnym dniem dla polskiego lotnictwa".

Zamknięcie lotniska i odwołane loty

Katastrofa spowodowała poważne uszkodzenie pasa startowego, co zmusiło władze lotniska Warszawa-Radom do jego zamknięcia do odwołania. Port lotniczy, działający od kwietnia 2023 roku jako alternatywa dla warszawskiego Lotniska Chopina, obsługuje głównie loty czarterowe i niskokosztowe. Wstrzymano wszystkie operacje pasażerskie zaplanowane na najbliższe dni.

- Nasze centrum operacyjne jest w kontakcie ze służbami w Radomiu i jak tylko potwierdzą jakieś informacje, to będziemy informować naszych pasażerów na bieżąco - powiedział w rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Chwilę przed godziną 22 pojawił się komunikat na stronie lotniska. "Lotnisko Warszawa-Radom pozostaje aktualnie zamknięte. Szczegółowe informacje o konkretnych lotach uzyskają Państwo u przewoźników" - napisano.

W piątek, 29 sierpnia, odwołano dwa przyloty (z Rzymu i Prewezy w Grecji) oraz jeden odlot (do Prewezy), obsługiwane przez PLL LOT i przewoźników czarterowych. Pasażerowie zostali powiadomieni o przekierowaniach do Warszawy lub innych portów, a LOT zapewniło, że monitoruje sytuację. Uszkodzony pas może wymagać kilkudniowych napraw, co dodatkowo komplikuje wznowienie lotów.

Odwołanie Air Show i skutki dla regionu

W wyniku tragedii organizatorzy odwołali Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom 2025, zaplanowane na 30-31 sierpnia. To największa impreza lotnicza w Polsce, na którą sprzedano około 90 tys. biletów i oczekiwano udziału ponad 150 samolotów z 20 krajów. Decyzja o odwołaniu została podjęta ze względu na bezpieczeństwo i szacunek dla ofiary.

Lotnisko w Radomiu, które w 2024 roku obsłużyło około 200 tys. pasażerów, odgrywa ważną rolę w regionalnym ruchu lotniczym. Zamknięcie portu może obciążyć inne lotniska, takie jak Warszawa czy Łódź, dokąd kierowane są loty. Rodzina pilota otrzymała wsparcie od MON, a społeczność lotnicza i mieszkańcy Radomia wyrażają głęboki smutek z powodu tragedii.

