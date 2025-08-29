Najnowsze badania opublikowane w Journal of Infectious Diseases wykazały, że osoby, a szczególnie dzieci, które niedawno przeszły infekcję rinowirusem, są znacznie mniej narażone na zakażenie SARS-CoV-2 w kolejnych tygodniach. Wyniki pochodzą z projektu HEROS, który od maja 2020 do lutego 2021 roku monitorował ponad 4,1 tys. osób w niemal 1,4 tys. gospodarstw domowych w USA.

Przeziębienie chroni przed COVID-19

Naukowcy wskazują, że mechanizm ten wynika z naturalnych reakcji obronnych organizmu. Rinowirusy, odpowiedzialne za większość przeziębień, wywołują silną odpowiedź interferonową w drogach oddechowych, co chwilowo "uzbraja" układ odpornościowy do walki z innymi wirusami.

Nasze odkrycia sugerują, że odpornościowy impuls po przeziębieniu może dać organizmowi wczesną przewagę w walce z SARS-CoV-2, zanim zdąży się on rozwinąć. To może tłumaczyć, dlaczego dzieci, które łapią przeziębienia częściej niż dorośli, zwykle przechodzą COVID-19 rzadziej i łagodniej

Dlaczego dzieci chorują rzadziej na COVID-19?

Analiza tysięcy wymazów z nosa wykazała, że dzieci mają wyższy poziom ekspresji genów związanych z interferonem - białek będących pierwszą linią obrony przed wirusami - niż dorośli. To właśnie może tłumaczyć, dlaczego statystycznie najmłodsi są aż sześć razy mniej narażeni na rozwój objawowego COVID-19. Co więcej, w przypadku dzieci i dorosłych, którzy niedawno przeszli przeziębienie, zaobserwowano mniejszą podatność na zakażenie SARS-CoV-2, co dodatkowo wzmacnia ochronę.

To nie oznacza, że ludzie powinni celowo próbować się przeziębiać. Ale zrozumienie, jak jeden wirus może wpływać na odpowiedź organizmu wobec innego, może pomóc w opracowaniu nowych strategii prewencyjnych, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych

To zjawisko, znane jako heterologiczna interferencja wirusowa, było już obserwowane w przypadku innych wirusów układu oddechowego. Jednak badanie HEROS jest pierwszym, które potwierdziło ten efekt również wobec SARS-CoV-2. Naukowcy podkreślają, że odkrycie może mieć duże znaczenie dla przyszłych strategii walki z pandemią i chorobami wirusowymi. Pozwala ono lepiej zrozumieć, jak naturalne infekcje mogą czasowo wzmacniać odporność i jakie mechanizmy można wykorzystać, aby chronić najbardziej wrażliwe grupy społeczne.

