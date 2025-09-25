Choroba Huntingtona, dawniej nazywana też pląsawicą Huntingtona, to choroba genetyczna ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi oraz otępieniem. I chociaż jej nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego lekarza George'a Huntingtona, który dokładnie opisał ją w 1872 roku, znana była już sporo wcześniej i tak norweski lekarz Johan Christian Lund przedstawił opis przypadków pląsawicy wśród mieszkańców wioski Setesdal w południowo-zachodniej Norwegii już w 1860 roku.

Choroba objawia się zazwyczaj między 30. a 50. rokiem życia (pierwsze objawy obejmują wahania nastroju, depresję czy zaburzenia emocjonalne), w Stanach Zjednoczonych i Europie występuje z częstotliwością 8,2 do 9 na 100 tys. osób, ma przebieg postępujący (stopniowo niszczy komórki mózgowe) i występuje rodzinnie (osoby, których rodzic choruje na Huntingtona, mają 50 proc. ryzyka zachorowania). Dotychczas choroba była nieuleczalna, ale nowa terapia genowa - testowana przez trzy ostatnie lata - zdołała spowolnić jej postęp u pacjentów o 75 proc.

Mamy teraz leczenie jednej z najbardziej straszliwych chorób na świecie. To absolutnie przełom

Jak działa terapia AMT-130?

Nowatorski lek AMT-130 dezaktywuje zmutowane białko - huntingtynę, która niszczy komórki nerwowe. Terapia podawana jest w trakcie skomplikowanej operacji neurochirurgicznej trwającej od 12 do 20 godzin - nieszkodliwy wirus wprowadza do neuronów specjalnie zaprojektowany fragment DNA, który blokuje produkcję toksycznego białka. Podawany bardzo powoli przez mikrocewnik do dwóch kluczowych obszarów mózgu, lek działa już w pojedynczej dawce, która według naukowców ma wystarczyć na całe życie pacjenta.

Badanie kliniczne objęło 29 pacjentów w Wielkiej Brytanii i USA. Po trzech latach osoby, które otrzymały wysoką dawkę AMT-130, wykazywały średnio 75 proc. wolniejszą progresję choroby w porównaniu do standardowego przebiegu schorzenia. Rezultaty potwierdziły nie tylko poprawę w testach funkcji ruchowych i poznawczych, ale także spadek poziomu neurofilamentów - biomarkera obumierania neuronów. To dowód, że terapia faktycznie chroni komórki mózgowe i modyfikuje przebieg choroby, a nie tylko łagodzi jej objawy.

Sytuacja w Polsce

Szacuje się, że w Polsce na chorobę Huntingtona choruje około 2,5 do 3 tys. osób, a kolejne 8-10 tys. jest nosicielami wadliwego genu i w przyszłości może rozwinąć pełnoobjawową chorobę. Z uwagi na brak skutecznych terapii, jedynie niewielka część osób z rodzin obciążonych genetycznie decyduje się na testy potwierdzające obecność mutacji.

Teraz sytuacja może się zmienić, przełomowa terapia genowa otwiera perspektywę realnego leczenia, a nie tylko spowalniania objawów. Badacze podkreślają, że w przyszłości AMT-130 może być stosowana jeszcze przed wystąpieniem pierwszych symptomów, co potencjalnie pozwoliłoby całkowicie opóźnić rozwój choroby.

