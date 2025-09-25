Naukowcy podzielili się swoją nową analizą roli, jaką odgrywa cząsteczka NAD+ w spowalnianiu procesu starzenia i ochronie przed m.in. chorobą Alzheimera i Parkinsona.

Cząsteczka młodości, która naprawdę działa?

NAD+ często jest nazywany "cząsteczką młodości", a służy do "regulacji paliwa" dla naszych komórek - zapewnia to ich prawidłowe funkcjonowanie, naprawia uszkodzone DNA i pomaga organizmowi wytwarzać energię, jak tłumaczą badacze.

Kiedy się starzejemy, poziom NAD+ w organizmie naturalnie spada, co wiąże się z utratą pamięci, osłabieniem mięśni i wieloma chorobami związanymi z wiekiem.

- Precyzyjna regulacja metabolizmu NAD+ daje nadzieję na opóźnienie pogorszenia stanu zdrowia związanego z wiekiem, a także chorób - powiedziała Jianying Zhang, jedna z głównych autorek przeglądu. - Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, musimy lepiej zrozumieć właściwe dawki, długoterminowe bezpieczeństwo i różnice w reakcji pacjentów na strategie zwiększania stężenia NAD+.

Wieloletnie badania potwierdzają skuteczność NAD+

W przeglądzie oceniono lata badań klinicznych, w ramach których naukowcy testowali różne sposoby zwiększania poziomu NAD+, często poprzez podawanie pacjentom specjalnych związków witaminopodobnych, takich jak rybozyd nikotynamidu (NR) lub mononukleotyd nikotynamidu (NMN). Obecnie wielu badaczy pracuje nad testami wpływu prekursorów NAD+ na promowanie zdrowego starzenia się.

Wstępne wyniki napawają naukowców optymizmem: badania wykazały poprawę pamięci, sprawności ruchowej i metabolizmu.

Suplementy diety z cząsteczką młodości

W Polsce, jak i na świecie, prężnie rozwija się rynek suplementów diety zawierających NAD+, co wywołuje debatę na temat jego skuteczności oraz tego, czy obiecujące wyniki badań można przełożyć na ludzi.

- NAD+ jest podstawą życia, jednak w środowisku naukowym wciąż panuje zamieszanie i niepokój co do tego, które suplementy działają najlepiej i jak należy je stosować - stwierdził Evandro Fei Fang-Stavem, inny autor przeglądu.

Badacze chcieliby przeprowadzić większe badania kliniczne, aby ustalić optymalną dawkę, drogę podawania i częstotliwości, a także długoterminowego bezpieczeństwa i zmienności reakcji u poszczególnych osób.

