W nowym badaniu naukowcy z Wielkiej Brytanii wykorzystali drożdże rozszczepialne jako substytuty komórek ludzkich. Analizowano sposób, w jaki dawki kofeiny wpływają na długość życia komórek i ich zdolność do opierania się uszkodzeniom. W ten sposób odkryli, że kofeina wpływa na starzenie się, wykorzystując starożytny komórkowy system energetyczny.

Kilka lat temu ten sam zespół badawczy wykazał, że kofeina pomaga komórkom żyć dłużej, ponieważ działa na regulator wzrostu zwany TOR (Target of Rapamycin). Jest to biologiczny przełącznik, mówiący komórkom, kiedy mają rosnąć, na podstawie ilości dostępnego pożywienia i energii. Sądzono wtedy, że kofeina hamuje szlak TOR, co spowalnia starzenie się komórek. Teraz jednak wiadomo, że kofeina nie działa bezpośrednio na ten przełącznik wzrostu, lecz poprzez aktywację innego ważnego układu, zwanego AMPK - komórkowego wskaźnika paliwa, który jest ewolucyjnie zachowany u drożdży i ludzi.