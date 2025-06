Jednak regularne picie nawet jednej filiżanki kawy dziennie jest w stanie doprowadzić do uzależnienia fizycznego. Śmiertelna dawka kofeiny wynosi około 10 gramów czystej substancji , co jest ciężkie do przyswojenia pod postacią samej kawy.

Naukowcy odkryli, że kofeina zwiększa złożoność sygnałów mózgowych i przesuwa mózg bliżej stanu "krytycznego", czyli najbardziej efektywnego stanu do przetwarzania informacji, uczenia się i podejmowania decyzji. Przez to działanie kofeina może uniemożliwić sen, ponieważ utrzymuje nas w stanie czujności. Poza tym - zmienia działanie mózgu. Co więcej, dowiedziono, że osoby młodsze w wieku od 20 do 27 lat są bardziej narażone na działanie kofeiny.