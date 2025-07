Analizując dane zdrowotne blisko 2,5 mln dzieci, badacze zauważyli, że ryzyko zachorowania na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) było wyższe u dzieci urodzonych w wyniku zaplanowanego cesarskiego cięcia w porównaniu z tymi, które przyszły na świat podczas porodu siłami natury. Ostra białaczka limfoblastyczna to nowotwór krwi i szpiku kostnego i jednocześnie najczęstszy nowotwór złośliwy u dzieci. Nie wiadomo dokładnie, co powoduje mutacje DNA prowadzące do rozwoju tej choroby. Dobra wiadomość jest jednak taka, że dzięki nowoczesnemu leczeniu szanse na wyleczenie są dziś bardzo wysokie