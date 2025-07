Globalnie co roku zużywa się około 9 milionów ton mielonej kawy , co generuje aż 18 milionów ton wilgotnych fusów, które trafiają najczęściej na wysypiska. W ten sposób wytwarza się metan, czyli jeden z silniejszych gazów cieplarnianych. W samej Australii sprzedaje się codziennie ponad 1,3 miliona filiżanek kawy, co przekłada się na około 10 tysięcy ton odpadów kawowych rocznie, powiększając krajowy ślad węglowy.

Poszukiwania zrównoważonych materiałów nie kończą się na fusach kawowych. Przykładem jest projekt "Sugarcrete", powstały we współpracy studia architektonicznego Grimshaw z Uniwersytetem Wschodniego Londynu (UEL). To cegła wykonana z bagasy, czyli odpadu z trzciny cukrowej. Jej produkcja emituje od 15 do 20 procent dwutlenku węgla w porównaniu do tradycyjnych cegieł, a ponadto jest 4-5 razy lżejsza od betonu.