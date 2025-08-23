Nowe badania dotyczące Arktyki. Wyniki mogą zaskoczyć

Ostatnie lata przynoszą coraz bardziej odczuwalne fale upałów i rekordowo wysokie temperatury, które notowane są w wielu miejscach na świecie. Coraz częściej pojawiają się raporty naukowców, wskazujące na wpływ człowieka na proces globalnego ocieplenia oraz jego konsekwencje. Widać je m.in. w topniejących lodowcach górskich, które odsłaniają skrywane przez wieki ciała i niezwykłe zabytki, a także w utracie pokrywy lodowej w Arktyce czy Antarktyce, co przekłada się na podnoszenie poziomu mórz.

Zagadnienie zmiany klimatu jest jednak bardzo skomplikowane, zmiany nie zawsze są łatwe do dostrzeżenia i przez to niekiedy temat jest trudny do zrozumienia. Szczególnie gdy pojawiają się publikacje, które wydają się nieco komplikować wcześniejsze ustalenia.

Topnienie lodu w Arktyce tymczasowo spowolniło

Mowa tu chociażby o najnowszych badaniach, wskazujących na spowolnienie tempa topnienia lodu morskiego w Arktyce, obszarze Ziemi otaczającym biegun północny. A to wszystko mimo notowania rekordowo wysokich temperatur w ostatnich latach. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, Uniwersytetu Columbia i Uniwersytetu w Exeter przeprowadzili nowe badania, które wskazują, że w okresie rekordowego ocieplenia tempo topnienia lodu na Oceanie Arktycznym nieco się zmniejszyło.

Nie jest to jednak zaprzeczenie dotychczasowych ustaleń na temat globalnego ocieplenia - naukowcy na podstawie danych z modelowania klimatycznego wykazali bowiem, że odkrycie jest wynikiem "naturalnych wahań klimatu". Naukowcy podkreślają, że jest to "chwilowe spowolnienie, które może potrwać kolejne pięć do dziesięciu lat" - istnieje odpowiednio ok. 50 proc. i 25 proc. szans na taki scenariusz. Natomiast wówczas prawdopodobnie nastąpi drastyczny skok - szybsza niż przeciętnie utrata pokrywy lodowej Arktyki. Tempo topnienia może wówczas przyspieszyć nawet o 0,6 mln km² na dekadę, informują eksperci.

Analizowali duże zbiory danych, by zrozumieć, co się dzieje w Arktyce

Brzmi zadziwiająco w obliczu fali gorąca i regularnych doniesień o zaniku lodu, ale symulacje CMIP5 i CMIP6 (modele CMIP, międzynarodowego projektu porównywania połączonych modeli klimatu, które opisują oddziaływanie atmosfery i oceanu, używane m.in. do oceny globalnego ocieplenia) na dużych zbiorach danych pokazują, że podobne "pauzy" w tempie topnienia, jak ta odnotowana w Arktyce, nie są wcale rzadkością.

- Ogólnie rzecz biorąc, choć może wydawać się zaskakujące, że tempo zaniku lodu morskiego w Arktyce uległo spowolnieniu, nawet gdy globalne temperatury osiągnęły rekordowo wysokie poziomy, dane z modelowania klimatu sugerują, że powinniśmy spodziewać się częstszych okresów tego typu - podali specjaliści w publikacji z wynikami badań, zamieszczonej na łamach "Geophysical Research Letters".

Komunikat na temat badań opublikował Uniwersytet w Exeter.

