Mieli badać świeży śnieg. Zamiast tego stali w kałużach i chodzili po zielonej tundrze. W lutym 2025 roku zespół naukowców z Queen Mary University of London wybrał się na Svalbard, by jak co roku prowadzić pomiary w sercu arktycznej zimy. Tym razem jednak warunki kompletnie ich zszokowały. Temperatury przekraczały 0 st. C, śnieg znikał w oczach, a deszcz padał niemal codziennie.