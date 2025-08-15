Bitwa Warszawska to nie tylko starcie wojsk, lecz także przykład determinacji, planowania i odwagi, która przesądziła o losach państwa. W tym teście sprawdzisz, ile wiesz o działaniach militarnych, dowódcach i wydarzeniach, które zapisały się w historii jako "Cud nad Wisłą".

Ale uważaj, quiz jest mega trudny! 5/10 to prawdziwy sukces.