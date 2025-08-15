Myślisz, że znasz Bitwę Warszawską? Spróbuj zdobyć komplet punktów! [QUIZ]

Karol Kubak

Sierpień 1920 roku. Na przedpolach Warszawy ważyły się losy odrodzonej Polski. Żołnierze, dowódcy i ochotnicy stanęli do obrony kraju przed ofensywą Armii Czerwonej. Zwycięstwo stało się jednym z najważniejszych momentów w historii naszych sił zbrojnych.

Polskie pozycje pod Miłosną, sierpień 1920
Polskie pozycje pod Miłosną, sierpień 1920Domena publicznaWikimedia Commons

Bitwa Warszawska to nie tylko starcie wojsk, lecz także przykład determinacji, planowania i odwagi, która przesądziła o losach państwa. W tym teście sprawdzisz, ile wiesz o działaniach militarnych, dowódcach i wydarzeniach, które zapisały się w historii jako "Cud nad Wisłą".
Ale uważaj, quiz jest mega trudny! 5/10 to prawdziwy sukces.

