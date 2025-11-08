Jak dojrzałego banana najczęściej zjadasz? Okazuje się, że stopień dojrzałości niektórych owoców sprawia, że mają różny wpływ na nasze zdrowie.

W przypadku banana dzieje się tak, ponieważ w miarę dojrzewania zmienia się jego wartość odżywcza - ilość cukru, skrobi i witamin. Sprawdź, który poziom dojrzałości banana jest dla ciebie najlepszy.

Niedojrzały banan

Zielonkawe, twarde i trudne do obrania banany mają w sobie najmniejszą ilość cukru, za to najwięcej skrobi opornej, jak mówią eksperci. Według Avery Zenker, dietetyczki, skrobia oporna ma wiele zalet, m.in. pomaga w odżywianiu zdrowych bakterii jelitowych, które zmniejszają stany zapalne, a także utrzymuje stabilny poziom cukru we krwi. Jest również wolniej trawiona, co pozwala dłużej czuć się sytym.

- Ten poziom dojrzałości jest idealny dla osób, które starają się kontrolować poziom glukozy we krwi, takich jak osoby z insulinoopornością, obserwowaną w stanie przedcukrzycowym, cukrzycy typu 2 i innych schorzeniach metabolicznych - mówi Zenker.

Niedojrzałe banany mogą być również korzystne dla wszystkich osób pragnących poprawić zdrowie jelit poprzez poprawę równowagi mikrobiomu

Jeszcze więcej korzyści zdrowotnych osiągniemy, jeśli połączymy niedojrzałego banana z masłem orzechowym - w ten sposób dostarczymy nieco białka i zdrowych tłuszczów organizmowi, które wspomagają regulacje poziomu cukru we krwi.

Ledwo dojrzały banan

Na tym etapie banany są przeważnie żółte z lekkimi zielonymi przebarwieniami na końcach. Zawierają wtedy dużo błonnika i mało cukru, jednak nie w takim stopniu jak niedojrzałe.

- Skrobie oporne zaczęły przekształcać się w cukry proste - tłumaczy Zenker. - Poziom minerałów w nich pozostaje stabilny, zwłaszcza potasu i magnezu.

Ten stopień dojrzałości polecany jest osobom, które potrzebują stałego źródła energii przez cały dzień bez znaczącego wpływu na poziom cukru we krwi, a jednocześnie bez kredowego posmaku niedojrzałego banana. Są one idealne dla osób z insulinoopornością.

Dojrzały banan

Żółty i miękki banan to najczęściej spotykany etap dojrzewania tych owoców. Łatwo je obrać i mają słodki zapach. To właśnie tutaj występują naturalne cukry i przeciwutleniacze, a witaminy i minerały osiągają szczyt swoich możliwości. Jeden dojrzały banan zawiera 8 proc. dziennego zapotrzebowania na potas - często pomijanego przez ludzi w diecie - a także 8 proc. dziennego zapotrzebowania na magnez.

Banany zawierają dużą ilość cukru, dlatego nie są najlepszym wyborem dla cukrzyków 123RF/PICSEL

Jest to idealny stopień dojrzałości dla osób, które zamierzają ćwiczyć i chcą szybko i wygodnie dostarczyć sobie energii z pełnowartościowej żywności. To również dobry sposób na szybki zastrzyk błonnika bez problemów trawiennych.

Bardzo dojrzałe banany

Wydzielają silny aromat i mają brązowe plamki - te banany mają mniej błonnika, za to więcej cukru. Są świetną przekąską na podbicie energii w ciągu dnia, szczególnie jeśli masz ochotę na coś słodkiego. Nie są jednak polecane osobom, które starają się kontrolować poziom cukru we krwi.

Przejrzałe banany

Banany przejrzałe mają brązowy lub czarny kolor i są wręcz papkowate. Zawierają najwięcej cukru i przeciwutleniaczy, a najmniej błonnika.

Przejrzałe banany można wykorzystać w domowym deserze 123RF/PICSEL

Można je wykorzystać do pieczenia (chleba bananowego, ciasteczek) lub do zrobienia koktajlu - nie trzeba dodawać dużo cukru, aby uzyskać odpowiedni poziom słodkości dzięki przejrzałemu bananowi.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News