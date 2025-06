Jednak to tylko tyle. Te 60% wspólnego DNA jest niepoprawnym stwierdzeniem - nie jest to ani 60%, ani DNA.

Należy zrozumieć różnicę między DNA a produktami białkowymi. Dr Brody ułatwia nam to zadanie, proponując szybki proces myślowy. DNA to plan domu, który różni się między gatunkami stylem, a produkty białkowe to wykończenie tych domów, ich wystrój, rozmiar, wszystkie szczegóły. Występuje wiele ogólnych części wspólnych, jak to, że w każdym domu jest łazienka czy kuchnia, jednak są one zupełnie inaczej urządzone.