Jeden telefon nie towarzyszy nam przez całe życie. W rzeczywistości smartfony zmieniamy na nowe coraz częściej. Natomiast starsze urządzenia sprzedajemy lub oddajemy innej osobie. Co wtedy należy zrobić? Z pewnością przywrócić ustawienia fabryczne. Dlaczego jest to tak ważne?

Kiedy należy zresetować telefon z Androidem?

Nasze telefony przechowują dziś mnóstwo naszych danych, nierzadko wrażliwych. Staramy się je chronić i z pewnością nie chcemy, aby wpadły w niepowołane ręce. Pozbywając się więc dotychczasowego urządzenia należy je najpierw usunąć. Po to, aby nikt niepowołany nie miał do nich wglądu.

Pamiętajmy, że przywrócenie ustawień fabrycznych jest ważne podczas sprzedaży telefonu, ale także w momencie przekazania urządzenia w ręce bliższych osób. W tym przypadku również nie chcemy, aby znajdujące się tam dane oraz informacje były dostępne dla innych.

Oczywiście przed wymazaniem telefonu warto zrobić kopie zapasowe. Zdjęcia czy filmy można zgrać na inne urządzenia (na przykład komputer), a historię przeglądarki warto synchronizować. Wtedy po zalogowaniu się do niej własnym kontem na innym smartfonie od razu uzyskamy dostęp do stron, loginów czy haseł.

Co zostanie usunięte? To dane kont Google lub innych dostawców, dane i ustawienia systemu oraz aplikacji, pobrane aplikacje, muzyka, filmy, zdjęcia oraz opcjonalnie dane kart eSIM.

Jak prawidłowo przywrócić dane fabryczne na urządzeniu z Androidem?

Proces jest prosty i pokażemy go krok po kroku na przykładzie telefonu Google Pixel z czystym Androidem. Większość producentów stosuje własne nakładki i pewne z wymienionych niżej opcji może znajdować się w innym miejscu ustawień lub też funkcjonować pod innymi nazwami. Sama czynność wygląda jednak podobnie.

1.W telefonie z Androidem przechodzimy do Ustawienia.

2.Udajemy się do sekcji System, a następnie Opcje resetowania.

3.Odnajdujemy opcję Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne).

4.W nowym oknie zobaczymy komunikat z podsumowaniem tego, co zostanie usunięte. Opcjonalnie można zaznaczyć Wykasuj karty eSIM.

5.Zatwierdzamy wybór przyciskiem Usuń wszystkie dane.

6.Wpisujemy kod PIN do telefonu i go zatwierdzamy.

7.System zapyta, czy usunąć wszystkie dane? Wybieramy Usuń wszystkie dane.

8.Telefon uruchomi się ponownie i zostaną wymazane dane. Po zakończeniu procesu, który może potrwać nawet kilka minut, urządzenie można wyłączyć.

Tak przywrócony do ustawień fabrycznych telefon można następnie sprzedać lub oddać komuś innemu.

