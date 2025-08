Gesty czy przyciski nawigacyjne? Użytkownicy Androida mają wybór

Nawigacja w Androidzie jest dobrze znana wszystkim jego użytkownikom. To pasek nawigacji na dole ekranu, na którym znajdują się trzy przyciski: przycisk Wstecz, przycisk ekranu głównego oraz przycisk ostatnio otwieranych aplikacji. Dziś na większości telefonów jest to pasek wirtualny, wyświetlany na ekranie dotykowym przez system.

W niektórych starszych modelach były to przyciski fizyczne - także dotykowe, ale obecne zawsze pod wyświetlaczem. Obecnie, gdy panuje moda na bezramkowe smartfony, każda oszczędność miejsca ma znaczenie. Poruszanie się po systemie Android za pomocą trzech niezmiennych przycisków ma swoich fanów, ale też przeciwników. Ma ono bowiem swoje wady. Jesteśmy ograniczeni do trzech akcji, brakuje choćby przycisku "Dalej" i za każdym razem musimy kierować kciuk na sam dół niemałego przecież ekranu. Alternatywą dla tych przycisków jest sterowanie gestami.

Gdy uruchamiamy nowy telefon Samsunga, domyślnie ustawiony jest pasek nawigacji, do którego przyzwyczajona jest większość użytkowników Androida. To się jednak może zmienić za sprawą nadchodzącej aktualizacji One UI 8.5.

One UI 8.5 na Samsungach wprowadza nowe ustawienie

Samsung szykuje aktualizację One UI 8.5, która ma wprowadzić nową opcję już podczas pierwszej konfiguracji systemu. Użytkownicy będą mogli od razu wybrać gesty dotykowe zamiast paska nawigacji. Ten alternatywny system pozwala nawigować, wykonując gesty na ekranie, takie jak przeciągnięcia palcem lub wieloma palcami w odpowiednią stronę.

One UI 8.5 na Samsungach pozwala wybrać styl nawigacji już w trakcie pierwszej konfiguracji SammyGuru materiał zewnętrzny

Nowe menu wyboru stylu nawigacji zauważyli użytkownicy wersji beta One UI 8. Aktualnie ogólnodostępna nakładka na urządzeniach takich jak Galaxy Z Fold 7 czy Galaxy Z Flip 7 wciąż ustawia domyślnie pasek nawigacji. Aby włączyć sterowanie gestami na Samsungu, użytkownicy muszą dopiero później przejść do Ustawień. Po wybraniu tego alternatywnego sposobu poruszania się po Androidzie nadal można przywrócić pasek nawigacji w telefonie, wchodząc do Ustawień.

Samsung sugeruje gesty dotykowe kolejnym użytkownikom, gdyż według jego danych coraz więcej osób z nich korzysta. Ta popularność może wynikać z wygody. Dziś flagowe smartfony są większe niż choćby dekadę temu i przypominają wręcz dawne tablety. Na tak dużym ekranie kierowanie kciuka na sam dół może być mniej wygodne niż przeciągnięcie palcem na dowolnej wysokości.

Sterowanie gestami. Samsung został w tyle za Google

Choć koreański producent jest światowym liderem na rynku smartfonów z Androidem, akurat w kwestii wyboru sposobu nawigacji został w tyle. Wielu innych producentów daje użytkownikom opcję nawigacji gestami już w procesie pierwszej konfiguracji (OOBE - Out-of-box experience) nowego telefonu. Często towarzyszy temu samouczek, w którym nowi użytkownicy mogą zapoznać się, jak działają gesty nawigacji. Przed zakończeniem tego procesu podejmują oni decyzję, czy zachować zmiany, czy powrócić do paska nawigacji.

Dzięki tej nowości Samsung zbliży się do tego, co robi Google, którego Android 16 stawia na płynne, immersyjne interakcje dotykowe. Funkcja trafi najpewniej na telefony Samsunga, które zostaną wydane z preinstalowanym One UI 8.5, takie jak Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro czy Galaxy S26 Ultra.

