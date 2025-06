Android 16 w wersji Developer Preview (wersji przedpremierowej dla programistów) wyszedł wcześniej niż zwykle, bo już jesienią 2024 roku. Kolejne wersje beta ukazywały się zaś od stycznia 2025. Niecałe pół roku później zadebiutowała wersja stabilna. W dniu premiery, czyli 10 czerwca (3 miesiące wcześniej niż zwykle), aktualizacja trafiła na smartfony Google Pixel, co jest standardową praktyką Google. Otrzymały ją już modele z jesieni 2021 i nowsze:

Pixel jako własna marka Google zawsze ma pierwszeństwo w aktualizacjach Androida. A co z pozostałymi markami smartfonów? Część producentów zapowiedziała już, kiedy ich urządzenia dostaną uaktualnienie.

Mimo że Google traktuje markę Pixel priorytetowo, to Samsung jest ciągle największym graczem na tej platformie. Jego flagowce i tańsze modele otrzymają więc najpewniej aktualizację do Androida 16 jako drugie w kolejce. Wraz z nowym interfejsem One UI 8 uaktualnienie trafi na długą listę urządzeń, w tym najpewniej na: