15 sierpnia w Polsce wiele osób świętuje podwójnie. Po pierwsze, jest to święto państwowe - Święto Wojska Polskiego. Wprowadzono je w 1992 roku uchwałą sejmu (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303). Upamiętnia ono Bitwę Warszawską, zwaną też Cudem nad Wisłą, która toczyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Dlaczego zatem wybrano na to święto 15 sierpnia? W tym dniu nastąpił punkt zwrotny w przebiegu bitwy. Polskie dywizje osiągnęły duży sukces i odzyskały Radzymin oraz utracone wcześniej pozycje. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków nad Armią Czerwoną, co miało wielkie znaczenie dla utrzymania niepodległości Polski i zahamowania natarcia bolszewików. W 2025 roku obchodzimy 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Jednocześnie 15 sierpnia chrześcijanie obchodzą święto Matki Boskiej Zielnej, które w kościele znane jest jako święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kiedy wprowadzono to święto kościelne? Kościół rzymskokatolicki przyjął dogmat o wniebowzięciu Maryi w 1950 roku - dekretem papieża Piusa XII. Tradycyjnie jednak wniebowzięcie świętuje się w kościele od V wieku. Uroczystości liturgiczne mają dwoisty charakter. Z jednej strony celebrowane jest wniebowzięcie, a z drugiej - nadal mocny akcent kładzie się na tradycje ludowe związane z legendą, że po zaśnięciu Maryi apostołowie znaleźli wokół niej kwiaty i zioła. Wierni przynoszą te plony do poświęcenia, prosząc o urodzaj.

Od kiedy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Osoby pracujące i uczące się z pewnością cieszy wiadomość, że 15 sierpnia w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W 2025 roku wypada to w piątek, dlatego wielu Polaków czeka długi weekend. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ten dzień wolny podyktowany jest świętem religijnym, a nie państwowym.

To właśnie Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny wymienia ustawa. Uroczystość ta była obchodzona w kalendarzu liturgicznym dużo wcześniej. Święto Wojska Polskiego zostało natomiast wprowadzone dopiero w 1992 roku.

15 sierpnia jako dzień wolny od pracy wprowadzono w czasach PRL, ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Wniebowzięcie NMP wykreślono z listy dni wolnych w 1960 roku i ponownie je wprowadzono w 1989 roku.

Święto Wojska Polskiego. Czy 15 sierpnia trzeba wywiesić flagę?

Obowiązek wywieszania flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej regulowany jest przez ustawę. Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, są do tego prawnie zobligowane "organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne". Istnieje dokładna lista świąt państwowych, podczas których podmioty te mają prawny obowiązek wywieszenia polskiej flagi na budynkach lub przed budynkami urzędów bądź stanowiących miejsca obrad.

15 sierpnia jest ważnym świętem państwowym, a także kościelnym. Polskie ustawodawstwo nie wyszczególnia jednak Święta Wojska Polskiego jako dnia, w którym trzeba wywiesić flagę. Taki obowiązek nie istnieje, jednak chętne osoby i podmioty mogą to zrobić. Nie ma bowiem zakazu eksponowania flagi RP w dniach innych niż wskazane na oficjalnej liście, a także w dni nieświąteczne. "Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej można również podnosić lub umieszczać w dni rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym" - dodaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby prywatne także mogą wywiesić w tym dniu flagę, np. na balkonie. Nie trzeba jednak tego robić 15 sierpnia. Żadna ustawa nie zobowiązuje do tego polskich obywateli. Wielu Polaków tradycyjnie jednak wywiesza flagę RP w ramach patriotycznego gestu, aby uczcić walkę o polską niepodległość.

