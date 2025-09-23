Pamiętacie jeszcze Naszą Klasę? To polski serwis społecznościowy działający od 11 listopada 2006 do 27 lipca 2021 roku, którego pierwotnym założeniem było umożliwienie użytkownikom odnalezienia osób ze swoich szkolnych lat i odnowienie z nimi kontaktu. Strona udostępniała listę szkół i klas, do których użytkownik mógł się dopisać (jako uczeń, nauczyciel czy gość), a także wyszukiwarkę ułatwiającą poszukiwanie starych znajomych na podstawie imienia i nazwiska czy pseudonimu.

Nowa Nasza Klasa już działa

W czerwcu 2010 roku nasza-klasa.pl zmieniła nazwę nk.pl, co było związane z przekształceniem serwisu w wielopoziomową platformę komunikacyjną dla polskich internautów, w której pojawiły się również inne aktywności, jak komunikator, gry przeglądarkowe, mikroblog czy możliwość oceniania zdjęć. I nie da się ukryć, że chociaż przez lata serwis cieszył się ogromną popularnością, po tych zmianach zaczął podupadać na zdrowiu.

Użytkownicy zaczęli krytykować politykę serwisu dotyczącą ochrony danych osobowych, opłaty za darmowe wcześniej funkcje czy inwazyjne reklamy, a gwoździem do trumny nk.pl okazała się rosnąca popularność amerykańskiego konkurenta, bo z fenomenem Facebooka trudno było wygrać. W maju 2021 roku zapadła więc decyzja o zamknięciu usługi, która weszła w życie pod koniec lipca tego samego roku.

Skok na sentyment?

Jak się niedawno dowiedzieliśmy, to jednak nie koniec historii, bo znalazł się ktoś, kto postanowił spróbować jeszcze raz. "Przywróć magię szkolnych lat dzięki aplikacji Nasza Klasa! To kultowy portal społecznościowy, który pamięta kilka pokoleń Polaków. Teraz w całkowicie nowej odsłonie możesz szybko odnaleźć kolegów i koleżanki z dawnych lat, ponownie dołączyć do swoich klas i szkół oraz powrócić do beztroskich wspomnień z dzieciństwa i młodości" - czytamy w opisie aplikacji w Sklepie Play.

Tak, Nasza Klasa wróciła w odświeżonej formie aplikacji na smartfony, a jej autorzy zapewniają, że chcą w ten sposób stworzyć "bezpieczną przestrzeń, gdzie liczą się prawdziwe relacje, a nie algorytmiczne rekomendacje".

Pytanie tylko, czy Polacy po raz kolejny dadzą się złapać na te same nostalgiczne nuty - tym bardziej, że w dużej części wciąż używają Facebooka. Aktualnie dosłownie świeci pustkami (znalazłam tylko jedną szkołę z mojego blisko 100 tys. miasta), ale kto wie, szczególnie że celuje w użytkowników 35+, którzy nie zawsze dobrze czują się na TikTokach i innych "wymysłach" młodszej generacji.

