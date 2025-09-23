Gemini to sztuczna inteligencja Google, którą doskonale znamy ze smartfonów. Gigant z Mountain View wierzy jednak, że jego modele mogą znaleźć zastosowanie z powodzeniem na wielu innych urządzeniach i głosiło pakiet funkcji AI dla telewizorów.

Jakie funkcje oferuje Gemini dla Google TV?

Gemini dla Google TV zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić użytkownikom telewizorów w wyborze rozrywki, planowaniu podróży czy odpowiadaniu na złożone pytania. Pojawiają się następujące funkcje.

Oglądanie grupowe - ułatwi dobór propozycji do obejrzenia na podstawie dotychczasowej historii oglądania wszystkich użytkowników.

Szybkie podsumowania - Gemini jest w stanie wygenerować krótkie podsumowanie tego, co na przykład działo się w ostatnim sezonie wybranego serialu.

Zaawansowane wyszukiwanie - sztuczna inteligencja Google będzie w stanie wyszukać film czy serial na podstawie jego opisu.

Dzisiaj przedstawiamy Gemini dla telewizorów. Wszystko, co robisz już za pomocą Asystenta Google, nadal działa, ale Gemini w Google TV wykracza poza proste polecenia i pozwala prowadzić swobodne rozmowy na dużym ekranie. Uzyskaj pomoc w znalezieniu idealnego programu na każdy nastrój, zaplanuj rodzinną wycieczkę lub odpowiedz na skomplikowane pytania dotyczące pracy domowej

Ponadto sztuczna inteligencja zmienia również telewizor w interaktywną przestrzeń edukacyjną i w ten sposób może pomóc w szkole czy podczas nabywania nowych umiejętności, na przykład kulinarnych. Odpowiedzi połączone są z treściami z YouTube.

Jakie telewizory z Google TV mają sztuczną inteligencję Gemini?

W pierwszej kolejności pakiet funkcji Gemini wypróbują właściciele telewizorów z serii TCL QM9K. Później w tym roku AI trafi na kolejne urządzenia. Na liście są Google TV Streamer 4K, Walmart onn. 4K Pro, Hisense U7 z 2025 r. oraz modele U8 i UX, a także telewizory TCL serii QM7K, QM8K, oraz X11K.

Google wyjaśnia, że to dopiero początek i dalsza ekspansja Gemini planowana jest na przyszły rok. Wtedy sztuczna inteligencja powinna trafić na kolejne telewizory z Google TV, których włącznie z Androidem TV działa na świecie ponad 300 milionów.

