Testy wykazały, że AI potrafi skutecznie wykrywać zmanipulowane obrazy, co może być przydatne w analizie treści krążących w mediach społecznościowych i unikania dezinformacji.

Dla fanów LEGO ta funkcja może być prawdziwym odkryciem. Jeśli masz w domu zbiornik pełen klocków i nie wiesz, do jakiego zestawu należą poszczególne elementy , Gemini może pomóc w ich identyfikacji. Wystarczy zrobić zdjęcie, a AI poda numer katalogowy części i informację o zestawie, z którego pochodzi.

Chociaż Gemini nie jest jeszcze w stanie sugerować, co można zbudować z losowej kolekcji klocków LEGO , to może znacznie ułatwić segregowanie i organizowanie kolekcji .

Masz problem z odczytaniem notatek, które zapisałeś na szybko? Może zdjęcie dokumentu jest zbyt zamazane, by dało się je przeczytać? Gemini może pomóc w takich sytuacjach.

Dzięki technologii rozpoznawania tekstu AI możesz przesłać zdjęcie niewyraźnej czcionki lub odręcznych notatek, a Gemini spróbuje je rozczytać i przekonwertować na cyfrowy tekst . W testach AI wykazało się niezwykłą dokładnością, szczególnie przy analizie odręcznego pisma , co czyni je przydatnym narzędziem dla studentów i profesjonalistów.

Wszyscy znamy ten problem - wyszukujemy przepis na ulubione danie, ale zanim dotrzemy do listy składników, musimy przebrnąć przez długie historie rodzinne i wspomnienia autora bloga kulinarnego. Gemini może uprościć ten proces, podsumowując najważniejsze informacje z przepisu i prezentując je w przejrzystej formie .

Możesz także poprosić AI o konwersję jednostek miar, dostosowanie przepisu do określonej liczby porcji lub wygenerowanie listy zakupów, którą możesz dodać do Google Keep.