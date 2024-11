Badacze, w tym Kathryn Kelley i Mattia Cartolano, podkreślają, że ich celem było zrozumienie, co skłoniło ludzi do przejścia na system pisma: "Chcieliśmy odkryć, jak technologia pieczęci cylindrycznych, która początkowo służyła do zabezpieczania przedmiotów, mogła stać się fundamentem do stworzenia pisma". Zwłaszcza że badania pokazują, że te pierwsze znaki z pieczęci cylindrycznych są obecne przed wynalezieniem pisma i są używane w podobny sposób.

Przełom w historii pisma

I choć badacze nie twierdzą, że pieczęcie cylindryczne były jedynym źródłem pisma, ich odkrycie dodaje nowe spojrzenie na ewolucję sposobów komunikacji i zapisywania informacji. Jak twierdzą, pokazują konkretne dowody, które wskazują, że przedliterackie tradycje obrazkowe, jak pieczęcie cylindryczne, były częścią impulsu do zmiany technologii informacji i stworzenia pisma.

Przypominamy, że pismo pojawiło się niezależnie w kilku różnych częściach świata, a jego wynalezienie obejmowało Mezopotamię, Egipt, Chiny i kulturę Majów w Ameryce Środkowej. Współczesne badania wskazują na możliwe istnienie piątego pisma, związanego z Wyspą Wielkanocną, którego jeszcze nie udało się odszyfrować:

Na przykład, w przypadku Wyspy Wielkanocnej mamy obecnie więcej niż tylko pośrednie dowody, które skłaniają nas do myślenia, że jest to rzeczywiście piąte wynalezione pismo na świecie podsumowują badacze.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!