Google chce powalczyć z Windows. Android trafi na PC

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Android dla PC to projekt, nad którym Google pracuje od dawna. Nowy system operacyjny został zapowiedziany w trakcie konferencji Snapdragon Summit. CEO Qualcomma potwierdził, że widział oprogramowanie w akcji i jest pod wrażeniem. Google chce wprowadzić Androida na komputery w 2026 r.

Android dla PC. Google szykuje nowy system operacyjny na komputery.
Android dla PC. Google szykuje nowy system operacyjny na komputery.Googlemateriały prasowe

Android to system operacyjny, który znamy przede wszystkim ze smartfonów i tabletów, choć pod jego kontrolą pracują także inne urządzenia. W przypadku komputerów Google od lat forsowało inny projekt, którym był Chrome OS. Wkrótce dojdzie do scalenia platform i dla Windows może powstać realna alternatywa.

Google wprowadzi system Android dla PC w 2026 roku

Android dla PC to projekt, nad którym Google pracuje od lat. Oprogramowanie miało swoje pięć minut w trakcie wydarzenia Snapdragon Summit, na którym Qualcomm zaprezentował m.in. nowe procesory. Udział w wydarzeniu wziął także Sameer Samat z firmy z Mountain View.

Samat podczas Snapdragon Summit nakreślił przyszłość Androida i Chrome OS. Obie platformy w zasadzie zostaną scalone i powstanie nowy system operacyjny dla komputerów. Jego premiera ma odbyć się w 2026 r.

W zasadzie wykorzystujemy ChromeOS i dostosowujemy technologię, która się za nim kryje do Androida. To połączenie jest czymś, na co jesteśmy bardzo podekscytowani w przyszłym roku i pracujemy nad tym z Wami i innymi, i nie możemy się doczekać 
 powiedział Sameer Samat z Google podczas Snapdragon Summit.

CEO Qualcomma, Cristiano Amon powiedział podczas tego samego wydarzenia, że widział nową platformę i jest nią podekscytowany. Dodał, że nie może się jej doczekać.

Android dla PC realną alternatywą dla Windows na komputerach?

Google od lat próbowało szczęścia na komputerach z systemem Chrome OS, ale to platforma, która zadomowiła się na tańszych urządzeniach i obecnie nie stanowi ona zagrożenia dla Windows i Microsoftu, który zdominował rynek PC. Czy nowy Android to zmieni?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest znana, ale przez lata Android wyrósł na najpopularniejszą platformę dla urządzeń mobilnych i ciągle jest rozwijany. Jeśli zostanie odpowiednio przystosowany pod kątem większych ekranów komputerów i nie zabraknie wsparcia ze strony twórców oprogramowania, to jest szansa, że walka stanie się realna.

Zobacz również:

Funkcja "Kontynuuj na komputerze" pozwala wznowić działanie aplikacji Androida na PC z Windows dokładnie od tego samego momentu
Inne

Kontynuuj na PC. Łatwe wznawianie działania aplikacji Androida na Windows

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Możemy się spodziewać, że Google ujawni więcej informacji o Androidzie dla PC w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest znana, ale możliwe, że system operacyjny zostanie zaprezentowany w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Będzie to z pewnością dobra okazja do pokazania nowej platformy.

"Wydarzenia": Tajemnice kapsuły czasu. Nie była otwierana przez 202 lataPolsat News

Najnowsze