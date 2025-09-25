Google chce powalczyć z Windows. Android trafi na PC
Android dla PC to projekt, nad którym Google pracuje od dawna. Nowy system operacyjny został zapowiedziany w trakcie konferencji Snapdragon Summit. CEO Qualcomma potwierdził, że widział oprogramowanie w akcji i jest pod wrażeniem. Google chce wprowadzić Androida na komputery w 2026 r.
Android to system operacyjny, który znamy przede wszystkim ze smartfonów i tabletów, choć pod jego kontrolą pracują także inne urządzenia. W przypadku komputerów Google od lat forsowało inny projekt, którym był Chrome OS. Wkrótce dojdzie do scalenia platform i dla Windows może powstać realna alternatywa.
Google wprowadzi system Android dla PC w 2026 roku
Android dla PC to projekt, nad którym Google pracuje od lat. Oprogramowanie miało swoje pięć minut w trakcie wydarzenia Snapdragon Summit, na którym Qualcomm zaprezentował m.in. nowe procesory. Udział w wydarzeniu wziął także Sameer Samat z firmy z Mountain View.
Samat podczas Snapdragon Summit nakreślił przyszłość Androida i Chrome OS. Obie platformy w zasadzie zostaną scalone i powstanie nowy system operacyjny dla komputerów. Jego premiera ma odbyć się w 2026 r.
W zasadzie wykorzystujemy ChromeOS i dostosowujemy technologię, która się za nim kryje do Androida. To połączenie jest czymś, na co jesteśmy bardzo podekscytowani w przyszłym roku i pracujemy nad tym z Wami i innymi, i nie możemy się doczekać
CEO Qualcomma, Cristiano Amon powiedział podczas tego samego wydarzenia, że widział nową platformę i jest nią podekscytowany. Dodał, że nie może się jej doczekać.
Android dla PC realną alternatywą dla Windows na komputerach?
Google od lat próbowało szczęścia na komputerach z systemem Chrome OS, ale to platforma, która zadomowiła się na tańszych urządzeniach i obecnie nie stanowi ona zagrożenia dla Windows i Microsoftu, który zdominował rynek PC. Czy nowy Android to zmieni?
Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest znana, ale przez lata Android wyrósł na najpopularniejszą platformę dla urządzeń mobilnych i ciągle jest rozwijany. Jeśli zostanie odpowiednio przystosowany pod kątem większych ekranów komputerów i nie zabraknie wsparcia ze strony twórców oprogramowania, to jest szansa, że walka stanie się realna.
Zobacz również:
Możemy się spodziewać, że Google ujawni więcej informacji o Androidzie dla PC w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest znana, ale możliwe, że system operacyjny zostanie zaprezentowany w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Będzie to z pewnością dobra okazja do pokazania nowej platformy.