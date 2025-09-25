Android to system operacyjny, który znamy przede wszystkim ze smartfonów i tabletów, choć pod jego kontrolą pracują także inne urządzenia. W przypadku komputerów Google od lat forsowało inny projekt, którym był Chrome OS. Wkrótce dojdzie do scalenia platform i dla Windows może powstać realna alternatywa.

Google wprowadzi system Android dla PC w 2026 roku

Android dla PC to projekt, nad którym Google pracuje od lat. Oprogramowanie miało swoje pięć minut w trakcie wydarzenia Snapdragon Summit, na którym Qualcomm zaprezentował m.in. nowe procesory. Udział w wydarzeniu wziął także Sameer Samat z firmy z Mountain View.

Samat podczas Snapdragon Summit nakreślił przyszłość Androida i Chrome OS. Obie platformy w zasadzie zostaną scalone i powstanie nowy system operacyjny dla komputerów. Jego premiera ma odbyć się w 2026 r.

W zasadzie wykorzystujemy ChromeOS i dostosowujemy technologię, która się za nim kryje do Androida. To połączenie jest czymś, na co jesteśmy bardzo podekscytowani w przyszłym roku i pracujemy nad tym z Wami i innymi, i nie możemy się doczekać

CEO Qualcomma, Cristiano Amon powiedział podczas tego samego wydarzenia, że widział nową platformę i jest nią podekscytowany. Dodał, że nie może się jej doczekać.

Android dla PC realną alternatywą dla Windows na komputerach?

Google od lat próbowało szczęścia na komputerach z systemem Chrome OS, ale to platforma, która zadomowiła się na tańszych urządzeniach i obecnie nie stanowi ona zagrożenia dla Windows i Microsoftu, który zdominował rynek PC. Czy nowy Android to zmieni?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest znana, ale przez lata Android wyrósł na najpopularniejszą platformę dla urządzeń mobilnych i ciągle jest rozwijany. Jeśli zostanie odpowiednio przystosowany pod kątem większych ekranów komputerów i nie zabraknie wsparcia ze strony twórców oprogramowania, to jest szansa, że walka stanie się realna.

Możemy się spodziewać, że Google ujawni więcej informacji o Androidzie dla PC w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest znana, ale możliwe, że system operacyjny zostanie zaprezentowany w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Będzie to z pewnością dobra okazja do pokazania nowej platformy.

"Wydarzenia": Tajemnice kapsuły czasu. Nie była otwierana przez 202 lata Polsat News