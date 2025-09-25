Qualcomm zaprezentował dziś w nocy nowe produkty, które wkrótce znajdziemy w nowych urządzeniach. Najważniejszą z nowości jest Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli procesor, który trafi do nadchodzących smartfonów z Androidem z półki premium. Co oferuje nowy czip?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 to nowy procesor dla flagowców z Androidem

Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 wprowadza dużo zmian i nowości względem poprzedniego układu Qualcomma dla flagowców z Androidem. Nowy czip ma osiem rdzeni CPU i jest to połączenie dwóch Prime taktowanych zegarem 4,6 GHz oraz sześciu rdzeni wydajnościowych pracujących z częstotliwością 3,62 GHz. Firma twierdzi, że daje to około 20 proc. zysk wydajności w porównaniu do Snapdragona 8 Elite z 2024 r.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 to procesor dla flagowców z Androidem. Qualcomm materiały prasowe

Efektywność energetyczna została poprawiona o 35 proc., a sam procesor cechuje się o 16 proc. mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Nowy GPU pracuje z zegarem 1,2 GHz i oferuje o 23 proc. lepszą wydajność. Przy okazji zapotrzebowanie na energię zredukowano o 20 proc. Nie zabrakło też pełnego wsparcia dla silnika Unreal Engine 5. Natomiast nowy NPU dla zadań opartych na sztucznej inteligencji jest o 37 proc. szybszy.

Które smartfony dostaną czip Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Qualcomm nawiązał ponownie współpracę z Xiaomi i dzięki niej pierwszymi smartfonami na rynku z nowym czipem będą modele z serii Xiaomi 17, które trafią do sklepów przed 1 października. Później spodziewajmy się nowego układu także m.in. w następujących telefonach:

OnePlus 15

iQOO 15

Realme GT 8 Pro

Vivo X300 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

seria Honor Magic 8

Samsung Galaxy S26

Nubia REDMAGIC 11 Pro

Qualcomm zaprezentował także inne nowe procesory

W trakcie specjalnej konferencji Qualcomm zaprezentował również inne rozwiązania. Są to nowe układy dla smartfonów oraz komputerów.

Snapdragon 8 Gen 5 - trochę słabszy układ dla smartfonów z Androidem w porównaniu do wersji Elite, który trafi do nieco tańszych telefonów.

Snapdragon X2 Elite (Extreme) - dwa nowe procesory dla komputerów z - dwa nowe procesory dla komputerów z Windows 11 dla architektury ARM. Qualcomm twierdzi, że są to najszybsze oraz najbardziej oszczędne czipy dla PC.

Snapdragon X2 Elite to nowy czip Qualcomma dla PC. Qualcomm materiały prasowe

Przy okazji Qualcomm pochwalił się także platformą Snapdragon Guardian. Technologia umożliwia bezpieczne zarządzanie komputerem dzięki integracji sprzętu, oprogramowania i chmury. Ponadto we współpracy z Google zapowiedziano system Android dla PC.

