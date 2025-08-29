Łącze do Windows. Tak można połączyć telefon z komputerem

Kontynuuj na komputerze (Continue on PC) to funkcja, o której pierwszy raz zrobiło się głośno w 2017 roku. Potrzebny był PC z Windows 10 i telefon z Androidem, na którym należało zainstalować aplikację Microsoft Launcher (nakładkę na Androida). Pozwalało to wysyłać karty z przeglądarki czy pliki na komputer. Rok później ukazały się aplikacje Twój telefon (na Windows) i Pomocnik aplikacji Twój telefon (Łącze do Windows - na Androida). W 2022 roku apka przeszła rebranding i otrzymała nową nazwę "Łącze z telefonem". Później dodano też obsługę iOS. Pozwala ona bezprzewodowo przerzucać pliki między dwoma urządzeniami czy obsługiwać połączenia i wiadomości na PC.

Microsoft nie ustaje w wysiłkach ułatwiania życia użytkownikom obu systemów. Gigant z Redmond wypuścił nową kompilację testową Windows 11 Insider Preview w Dev Channel (build 26200.5761, aktualizacja KB5064093), wrzucając do niej ciekawą funkcję. Mogą jej używać także testerzy z kanału Beta. Umożliwia ona płynne wznawianie aplikacji Androida na komputerze z Windows.

"Zaczynamy stopniowo wdrażać możliwość płynnego wznawiania używania waszych ulubionych aplikacji z waszego telefonu z Androidem na twoim komputerze z Windows 11" - czytamy na liście zmian opublikowanej przez Microsoft. "Na początek będziecie mogli wznawiać lub kontynuować słuchanie waszych ulubionych kawałków i odcinków na Spotify dokładnie od momentu, w którym skończyliście w aplikacji Spotify na telefonie".

Kontynuuj na komputerze. Jak wznowić działanie aplikacji Androida na Windows 11?

Jak to działa? W przypadku Spotify po zakończeniu odtwarzania na telefonie z Androidem i włączeniu komputera z Windows 11 pojawi się powiadomienie nad paskiem zadań. Wystarczy je kliknąć, aby otworzyć aplikację Spotify, która zacznie odtwarzać utwór albo odcinek podcastu dokładnie od tego momentu, w którym zatrzymaliśmy się na urządzeniu mobilnym. A jeśli aplikacja Spotify na Windows nie jest zainstalowana na komputerze, to w powiadomieniu zobaczymy link do pobierania. Jednym kliknięciem możemy zainstalować tę apkę z Microsoft Store. Potem wystarczy się w niej tylko zalogować. Warto zauważyć, że jest to aplikacja desktopowa, a nie mobilna. Windows nie pozwala już uruchamiać aplikacji Androida - środowisko do ich emulacji zostało wycofane.

"Kontynuuj na komputerze". Wznawianie działania aplikacji Spotify z Androida na PC z Windows 11 Microsoft materiał zewnętrzny

Aby korzystać z tego rozwiązania, potrzebujemy skonfigurować zarówno telefon, jak i komputer. W systemie Windows 11 należy przejść do aplikacji Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Urządzenia mobilne, włączyć opcję "Zezwól temu komputerowi na dostęp do twoich urządzeń mobilnych", a następnie kliknąć przycisk "Zarządzaj urządzeniami" i podążać za instrukcjami, aby połączyć telefon z Androidem. Z kolei na telefonie należy otworzyć aplikację Łącze do Windows (do pobrania ze Sklepu Google Play) oraz upewnić się, że zezwalamy aplikacji na działanie w tle.

Ta funkcja dopiero zaczęła być wdrażana, co może oznaczać, że nie u wszystkich pojawi się od razu. Przypomnijmy, że jest ona na razie testowana w wydaniach Windows 11 Insider Preview, czyli w "programie niejawnych testów systemu Windows 11". Są to wydania rozwojowe wydawane w różnych kanałach różniących się nazwą, częstotliwością wydań, czasem dostępu do najnowszych funkcji i stabilnością.

Do programu może przystąpić każdy użytkownik Windowsa 10 lub 11, wybierając kanał aktualizacji w Ustawieniach. Warto jednak pamiętać, że wydania te mogą być mniej stabilne niż ogólnodostępna wersja Windowsa, instalowana domyślnie na komputerze. Użytkownicy tych wersji mają jednak możliwość testowania nowości często na wiele miesięcy przed ich wydaniem w wersji stabilnej (publicznej).

Polacy chcą latać w kosmos. Sławosz Uznański: Każdy kolejny lot jest łatwiejszy Polsat News