Microsoft wyświetla także monity pełnoekranowe zachęcające użytkowników Windows 10 do wykonania darmowej aktualizacji do Windows 11. To bezpłatny sposób, by móc dalej cieszyć się aktualnym, estetycznym, nowoczesnym i jeszcze bezpieczniejszym systemem. Problem w tym, że ma on inne wymagania sprzętowe, których wiele komputerów nie spełnia, wliczając w to choćby moduł TPM 2.0. Jeżeli twój komputer nie spełnia wymagań minimalnych, Windows Update nie przeprowadzi upgrade'u. Można go jednak wykonać ręcznie i moim zdaniem warto to zrobić.