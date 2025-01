Aplikacje Microsoft 365 bez wsparcia dla komputerów z Windows 10.

Microsoft planuje zakończyć wsparcie dla systemu Windows 10 jesienią 2025 r. Wiemy, że pod kontrolą tej edycji okienek pracują na całym świecie setki milionów komputerów, co jest dużym problemem. Na tym nie koniec, bo gigant z Redmond za kilka miesięcy planuje wykonać także inny krok.

Koniec wsparcia dla Windows 10 będzie również oznaczał zakończenie serwisowania aplikacji z pakietu Microsoft 365. Dotyczy to oprogramowania dla tej konkretnej edycji okienek. Czy jednak są powody do paniki? Niekoniecznie, choć warto wiedzieć, co tak naprawdę się stanie.