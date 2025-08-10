Różnice pomiędzy gatunkami dinozaurów

Naukowcy dokonali analizy 18 gatunków drapieżnych, dwunożnych dinozaurów pod kątem siły nacisku szczęk i okazało się, że prócz tyranozaura, który wyjątkowo się wyróżniał w tym gronie, pozostała część miała znacznie słabsze szczęki. Dowodzi to, że dinozaury mięsożerne podążały różnymi ścieżkami ewolucyjnymi pod względem budowy czaszki i stylu odżywiania.

- Tyranozaury wyewoluowały czaszki zbudowane z myślą o sile i miażdżących ugryzieniach, podczas gdy inne linie ewolucyjne miały stosunkowo słabsze, ale bardziej wyspecjalizowane czaszki, co sugeruje różnorodność strategii żywieniowych, nawet u osobników o ogromnych rozmiarach - powiedział autor badania Andrew Rowe.

Według badaczy dinozaury drapieżne, pomimo osiągnięcia podobnych rozmiarów, ewoluowały w bardzo różnych częściach świata w różnym czasie, i miały istotnie odmienne kształty czaszek.

Jak wyglądało badanie?

Aby zbadać związek między rozmiarem ciała a biomechaniką czaszki, autorzy wykorzystali technologie 3D, m.in. tomografię komputerową, co pozwoliło im przeanalizować budowę czaszki oraz zmierzyć siłę zgryzu u 18 gatunków terapodów - grupy mięsożernych dinozaurów, od małych do olbrzymich. I chociaż spodziewano się różnic pomiędzy gatunkami, wyniki ich zaskoczyły.

Czaszka tyranozaura była zoptymalizowana pod względem szybkich, silnych ugryzień i miażdżenia, podobnie jak to się dzieje u krokodyli. W przeciwieństwie do tego, czaszki takich dwunożnych olbrzymów jak spinozaury czy allozaury nie odznaczały się analogicznymi właściwościami. Dinozaury te gryzły znacznie słabiej, ich zęby raczej kroiły i rozrywały mięso.

- Pod względem stylu żerowania porównuję allozaura do współczesnego warana z Komodo - stwierdził Rowe. - Duże czaszki tyranozaurów były natomiast zoptymalizowane jak u współczesnych krokodyli, z dużą siłą ugryzienia, która miażdżyła ofiarę. Ta biomechaniczna różnorodność sugeruje, że ekosystemy dinozaurów sprzyjały szerszemu wachlarzowi ekosystemów gigantycznych mięsożerców, niż często zakładamy, z mniejszą konkurencją i większą specjalizacją.

Płynie z tego wniosek, że nie było jakiegoś jednego, "najlepszego" typu czaszki dla olbrzymiego, mięsożernego dinozaura. Różne kształty sprawdzały się znakomicie, każdy na swój sposób.

''Wydarzenia'': Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odznaczenia dla bohaterów Polsat News Polsat News